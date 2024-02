Assassin’s Creed 4: Black Flag profitiert von Skull and Bones

Assassin’s Creed 4: Black Flag von Ubisoft hat in den letzten zehn Jahren immer mehr an Popularität gewonnen. Dies liegt daran, dass der spirituelle Nachfolger Skull and Bones nach jahrelanger Verzögerung endlich veröffentlicht wurde. Skull and Bones, das bereits 2017 angekündigt wurde, erweitert die gelobten Seekämpfe von Black Flag zu einem fortlaufenden Live-Service-Erlebnis. Spieler können an Online-Schiffsgefechten in einer gemeinsamen, offenen Welt teilnehmen.

Assassin’s Creed 4: Black Flag zählt zu den beliebtesten Titeln der kultigen historischen Stealth-Reihe von Ubisoft und gilt als einer der besten der Serie. Besonders der Piraten-Seekampf war ein großes Highlight, da dies in kaum einem anderen AAA-Spiel zuvor versucht wurde, geschweige denn in einem anderem Assassin’s-Creed-Titel zuvor. Der verwegene Protagonist Edward Kenway ist mit seiner augenzwinkernden Persönlichkeit und seinen Verbindungen zu Haytham Kenway aus Assassin’s Creed 3 ein beliebter Assassine. Letztes Jahr gab es Gerüchte über ein vollständiges Remake von Black Flag. Diese sorgten in der Fangemeinde für viel Aufregung und Spekulationen.

Nach dem Release von Ubisofts Skull and Bones wechseln immer mehr Spieler zu Assassin’s Creed 4: Black Flag. Seit dem ersten Beta-Wochenende von Skull and Bones am 8. Februar hat Black Flag eine wachsende Anzahl von Spielern. Dies setzte sich während des Early-Access-Starts von Skull and Bones und schließlich bis zum vollständigen Start am 16. Februar fort. Laut TrueAchievements verzeichnete Black Flag in diesen zwei Wochen einen Anstieg der Xbox-Spieler um 31 %.

Assassin’s Creed 4: Black Flag mit steigenden Verkäufen

Es ist schwer zu sagen, warum Assassin’s Creed 4: Black Flag immer noch so beliebt ist. Skull and Bones scheint hingegen nur lauwarm aufgenommen worden zu sein, da viele das Gefühl haben, dass der Service-Titel nicht ganz an Black Flag heranreicht und das enttäuschende Fehlen von Seeschlachten und Action-Abenteuern wie in Black Flag bemängeln. Viele Spieler entscheiden sich dafür, den zehn Jahre alten Titel wegen seiner außergewöhnlichen Seeschlachten und des Action-Adventures erneut zu spielen. TrueAchievements erwähnte außerdem eine Verkaufsaktion, an der Black Flag im letzten Monat teilgenommen hat. Der Assassin’s-Creed-Klassiker war für nur rund 9 Euro erhältlich. Es ist wichtig anzumerken, dass TrueAchievements nur Xbox-Spieler berücksichtigt. Es ist jedoch möglich, dass der Anstieg der Verkäufe von Black Flag bei Spielern auf dem PC und PlayStation noch größer ist.

Es bleibt abzuwarten, ob Skull and Bones in den kommenden Jahren als Live-Service-Spiel erfolgreich sein wird. Bezüglich der Fans von Assassin’s Creed könnte das Gerücht über ein Black Flag Remake wahr sein. Ubisoft hat jedoch zweifellos alle Hände voll zu tun, mit einer Vielzahl anderer großer Assassin’s-Creed-Projekte in der Entwicklung. Fans der Reihe könnten in diesem Jahr möglicherweise mehr über das angebliche Black Flag Remake oder einige der nächsten großen Titel erfahren.

Worum geht es in Assassin’s Creed 4: Black Flag?

Assassin’s Creed 4: Black Flag ist ein Action-Adventure-Videospiel, das im Jahr 1715 in der Karibik spielt. Du schlüpfst in die Rolle von Edward Kenway, einem Piraten und Assassinen, der sich in den Konflikt zwischen den Templern und den Assassinen verwickelt. Du kannst die offene Welt mit deinem Schiff, der Jackdaw, erkunden, Schätze suchen, Seeschlachten führen und historische Persönlichkeiten wie Blackbeard oder Benjamin Hornigold treffen. Der Titel ist der vierte Hauptteil der Assassin’s-Creed-Reihe und wurde von Ubisoft für verschiedene Plattformen wie PC, PlayStation 4, Xbox One und andere veröffentlicht.