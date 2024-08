Cult of the Lamb: Zweites großes Update für 2024 veröffentlicht

Cult of the Lamb von Massive Monster hat mit dem neuesten Update 2024 „Unholy Alliance“ endlich einen lokalen Koop-Modus erhalten. Dieses lang erwartete Feature ist nur eines von vielen neuen Goodies, die die Spieler im Titel erwarten. Das Roguelike-Spiel wurde im Jahr 2022 für mehrere Plattformen veröffentlicht. Cult of the Lamb wird von Devolver Digital vertrieben und versetzt die Spieler in die Rolle eines kleinen Lamms, das auf Geheiß einer mächtigen Gottheit einen Kult gründen muss, um diese zu ehren. Cult of the Lamb ist eine Mischung aus Basisbau und Dungeon Crawling. Der gleichnamige Held indoktriniert seine Anhänger, hält Predigten, Rituale und eventuell Opfer ab und kümmert sich natürlich um die Grundbedürfnisse der Kultisten.

Dazu muss man Unterkünfte bauen, Nahrung anbauen, ihre Sorgen besänftigen, ihnen Gefälligkeiten erweisen, um ihre Loyalität zu erhalten, und alles hygienisch sauber halten, damit sie nicht krank werden. Zwischen der Beseitigung von Erbrochenem und dem Bau von Altären muss sich das Lamm in die nahegelegenen Kerker wagen, um die vier Bischöfe zur Rede zu stellen und den erwähnten Gott zu befreien. Massive Monster hat bisher drei kostenlose Erweiterungen für Cult of the Lamb veröffentlicht: „Relikte des alten Glaubens“ im April 2023, „Sins of the Flesh“ im Januar 2024 und nun „Unholy Alliance“. Eine der aufregendsten Neuerungen, die der Titel mit dem neuesten Update erhält, ist der lokale Koop-Modus für zwei Spieler.

Zweites Update 2024 für Cult of the Lamb bringt Koop-Modus

Dabei übernimmt ein Spieler die Rolle des Lamms, der andere die der Ziege. Die beiden Spieler können sich gemeinsam in Dungeons wagen, Minispiele wie Knucklebones bestreiten und natürlich ihren Kult aufrechterhalten. Außerdem gibt es neue Relikte und Tarotkarten, von denen einige speziell für das kooperative Spiel entwickelt wurden. „Unholy Alliance“ fügt Cult of the Lamb neue Eigenschaften hinzu, die die Kultisten noch unberechenbarer und schwieriger zu besiegen machen. Sie können jetzt schlaflos sein oder ihre Freunde aus dem Gefängnis befreien. Sie können katatonisch oder verflucht werden und sogar so laut schnarchen, dass sie ihre Mitspieler aufwecken. Obendrein können Anhänger, die auf Missionen geschickt werden, inspiriert oder traumatisiert von ihren Erlebnissen zurückkehren.

Früher waren die Ehefrauen des Lammes nicht erfreut, wenn sie ihren Anführer beim Flirten mit einer anderen erwischten. Heute sind einige Anhänger polyamor und haben nichts dagegen, wenn ihr Lamm umherzieht. Manche Sektenmitglieder können jedoch mörderisch eifersüchtig werden. Cult of the Lamb’s „Unholy Alliance“ bietet den Spielern zudem zwei neue Gebäude, die sie auf ihrem Gelände errichten können: eine Kinderkrippe und eine Knucklebones-Arena. In der Nursery können bis zu drei Babys gleichzeitig aufgezogen werden. Die Babys liefern außerdem jede Menge Dünger für die Ernte, bis sie 14 Jahre alt sind. In der Knucklebones Arena kann das Lamm mit einem Anhänger pro Tag kämpfen, der sofort aufsteigt, wenn es verliert. Zusammen mit einer Reihe von Verbesserungen der Lebensqualität und neuen Quests bietet das Update den Spielern viele Gründe, ihre Kultstätte nach längerer Zeit wieder zu besuchen.