Red Dead Redemption 2 erreicht beinahe 80 Millionen verkaufte Einheiten

Rockstar Games hat mehr als 79 Mio. Einheiten von Red Dead Redemption 2 seit Release am 26. Oktober 2018 ausgeliefert, wie im neuesten Geschäftsbericht von Take-Two ersichtlich ist. Der Wester-Epos erschien bisher für PlayStation 4, Xbox One und Windows PC. Damit konnte sich die Red Dead Redemption-Serie bisher mehr als 106 Millionen Mal weltweit verkaufen.

