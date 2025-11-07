Red Dead Redemption 2 erreicht beinahe 80 Millionen verkaufte Einheiten

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Rockstar Games hat mehr als 79 Mio. Einheiten von Red Dead Redemption 2 seit Release am 26. Oktober 2018 ausgeliefert, wie im neuesten Geschäftsbericht von Take-Two ersichtlich ist. Der Wester-Epos erschien bisher für PlayStation 4, Xbox One und Windows PC. Damit konnte sich die Red Dead Redemption-Serie bisher mehr als 106 Millionen Mal weltweit verkaufen.

