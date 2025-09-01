Red Dead Redemption 2: Spieler sind sich über das beste Feature einig

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Red Dead Redemption 2 ist nicht einfach ein Open-World-Game von Rockstar Games, es ist für viele Spieler ein Gesamterlebnis. Allein ein paar Minuten durch die Welt zu reiten, genügt, um zu verstehen, warum das Spiel bis heute als eines der besten aller Zeiten gilt.

Auf Reddit haben Fans kürzlich darüber diskutiert, welches Feature sie am meisten beeindruckt und die Community ist sich überraschend einig. Es ist nicht die Story, nicht die Charaktere, nicht einmal die schiere Größe der Map, sondern etwas, das oft unterschätzt wird: das Wettersystem.

Stürme, Wolken und Sonnenaufgänge werden als pure Magie wahrgenommen

Ein Nutzer beschreibt es so: „Das Wettersystem ist atemberaubend. Zu sehen, wie sich Sturmwolken aufbauen und wieder auflösen, ist verrückt.“ Andere ergänzen, dass Red Dead Redemption 2 als erstes Spiel überhaupt die „seltsame Magie eines herannahenden Sturms“ perfekt eingefangen habe.

Besonders die Gewitter mit Donner und Blitzen haben viele Spieler nachhaltig beeindruckt. „Die besten Gewitter, die ich je in einem Spiel gesehen habe“, lautet ein typischer Kommentar.

Red Dead Redemption 2: Detailverliebtheit von Rockstar Games

Dass Fans gerade das Wetter so feiern, passt zu Rockstars Ruf, selbst die kleinsten Details mit Sorgfalt zu gestalten. Tiere reagieren auf Wetterumschwünge, Kleidung passt sich an, und die Spielwelt wirkt dadurch nie statisch, sondern lebendig und organisch.

Die Community hebt hervor, dass viele Spieler leider schon in Kapitel 1 ausgestiegen sind und damit all diese Details nie gesehen haben. Ein Fan schreibt: „Ich fühle mich fast schlecht für die Leute, die verpasst haben, was danach kommt. Dieses Spiel ist eine Erfahrung.“

Diese Features lieben Spieler von RDR2:

Feature Warum Fans es lieben Wettersystem Dynamische Stürme, realistische Wolken, Gewitter-Atmosphäre Wildlife Tiere mit eigenem Verhalten, Jagdsystem, Ökosystem Details im Alltag Bart- und Haarwachstum, Schmutz, Waffenpflege Storytelling Authentische Figuren, emotionale Tiefe Sounddesign Reaktionen auf Umgebung, realistische Geräuschkulisse

Diese Kombination aus Gameplay, Technik und Atmosphäre macht RDR2 zu einem Spiel, das sich nicht nur spielt, sondern anfühlt wie eine echte Welt.

Was ist mit dem Remaster?

Viele Kommentare beziehen sich auch auf das Thema Remaster. Schon länger kursieren Gerüchte, dass Rockstar Games an einer Next-Gen-Version arbeitet für PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X/S, bestätigt ist das bisher nicht. Ein Reddit-User schreibt: „Ich kann es kaum erwarten, bis das Remaster kommt.“ Sollte eine Next-Gen-Version erscheinen, könnte gerade das Wettersystem in 4K und mit Raytracing noch eindrucksvoller wirken. Ein offizielles Wort von Rockstar steht allerdings noch aus.

Fans sind sich einig: Das Wettersystem ist das Herzstück von Red Dead Redemption 2. Es zeigt, wie viel Liebe Rockstar in Details steckt, die viele Studios vernachlässigen würden. Ob mit oder ohne Remaster: wer dieses Spiel noch nicht erlebt hat, sollte es unbedingt nachholen. Denn eines ist sicher: So lebendig wie in RDR2 hat sich eine Open World selten angefühlt.

