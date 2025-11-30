GTA 6: Insider dementiert Gerüchte über Release-Verschiebung auf 2027

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Der Wirbel rund um Grand Theft Auto VI (GTA 6) nimmt weiter Fahrt auf. Nach mehreren Verschiebungen hat Rockstar den 19. November 2026 als neuen Veröffentlichungstermin bestätigt. Das Studio betont, das Spiel sei inhaltlich fertig, brauche aber zusätzliche Zeit für Feinschliff. Nach den Problemen anderer großer Titel wie Cyberpunk 2077 will Rockstar diesmal eine stabile und saubere Version veröffentlichen. Trotzdem sorgen interne Spannungen und Gerüchte über neue Verzögerungen für Unruhe.

Mitarbeiter sorgen sich, doch ein Insider widerspricht drastisch

Die jüngsten Diskussionen begannen, nachdem Rockstar im Zuge von Protesten und Vorwürfen des „Union Bustings“ mehrere Mitarbeiter entließ. Ein anonymer Entwickler, der weiterhin im Unternehmen arbeitet, erklärte, dass viele Teammitglieder nun befürchten, der Release könnte noch einmal verschoben werden. Er sprach davon, dass wichtige Senior-Positionen weggebrochen seien und dies die Arbeit am Zeitplan erschweren könnte.

Parallel dazu tauchten Gerüchte auf, die behaupten, GTA 6 würde nicht 2026 erscheinen, sondern erst 2027 oder noch später. Diese Mutmaßungen verbreiteten sich schnell über soziale Medien und wurden durch gefälschte „Gameplay-Leaks“ verstärkt, die sich als KI-Fälschungen herausstellten.

Doch Reece „Kiwi Talkz“ Reilly, ein bekannter Insider, der bereits korrekt eine frühere Verschiebung von Mai 2026 vorausgesagt hatte, widerspricht entschieden. Auf X.com (vormals Twitter) schrieb er, die aktuellen Aussagen seien „totaler Unsinn“. Er betonte, das Spiel sei noch zu weit vom Release entfernt, um jetzt schon über eine erneute Verzögerung zu sprechen. Er riet Fans, nicht auf jeden Gerüchtesturm hereinzufallen. Laut ihm nutzten manche Personen die Unsicherheit aus, um Reichweite in den sozialen Medien zu erzeugen: „Diese Leute wollen nur Unruhe stiften, um die Stimmung anzuheizen. Sollte ich Gerüchte über eine weitere Verzögerung hören, werde ich euch Bescheid geben, aber glaubt diesen Unsinn erst einmal nicht.“

Take-Two bleibt optimistisch und will erstmals Klarheit schaffen

Der Publisher, in Form von Strauss Zelnick, CEO von Take-Two Interactive, zeigte sich ebenfalls selbstbewusst. Er erklärte, man sei „hochgradig zuversichtlich“, dass der November-Termin gehalten werde und keine weitere Verschiebung nötig sei. Auch wenn GTA 6 intern viel Druck erzeugt, gilt das Projekt als Priorität für Rockstar Games. Die ambitionierte Vision des Studios gilt als einer der Gründe dafür, warum die Entwicklung so viel Zeit beansprucht.

Damit zeichnet sich ein klares Bild ab. Ja, es gibt Herausforderungen und interne Spannungen. Aber ein Aufschub bis 2027 ist laut verlässlichen Quellen derzeit nicht absehbar. Fans sollten sich also nicht von Gerüchten verunsichern lassen und können weiter mit einem Release im November 2026 rechnen.

