Kündigungen bei Rockstar Games – was sind die Hintergründe?

Seit Anfang des Monats sieht sich Rockstar Games mit dem Vorwurf konfrontiert, gezielt die Gewerkschaft im Unternehmen zerschlagen zu wollen. Denn kürzlich wurden dort 34 Mitarbeiter entlassen. Aus diesem Grund kam es vor den Büros des Studios in London es vor wenigen Wochen sogar zu Protesten. Nun sind angebliche Discord-Nachrichten von Entwicklern an die Öffentlichkeit gelangt, die zum Rauswurf der betroffenen Mitarbeiter geführt haben sollen.

In einem rund 16-minütigen Video bezieht sich der Kanal People Make Games auf Quellen, die einen direkten Draht zum GTA-Entwickler haben sollen. Laut dem Bericht existierte seit 2022 ein Discord-Server für die Gewerkschaft, um sich über Themen wie Gehälter und Personalwesen auszutauschen – um Details zur streng geheimen Entwicklung von GTA 6 soll es dort jedoch nicht gegangen sein.

Vielmehr seien interne Informationen zu Änderungen der Slack-Richtlinien unerlaubterweise im Discord-Server und außerhalb der Arbeitszeit geteilt worden. Dabei hat es sich laut den Quellen um die Entfernung von Kanälen zu nicht arbeitsbezogenen Themen gehandelt, die das Management als zu starke Ablenkung für die Produktivität empfand. Eines der Discord-Mitglieder habe laut den Quellen die unerlaubte Kommunikation schließlich an die Chefetage gemeldet. Das soll schließlich zu den Kündigungen geführt haben.

Kritik an der Kommunikationskultur bei Rockstar Games

„Wir haben immer wieder gesehen, dass Rockstar verzweifelt versucht, die Kommunikation zwischen den Menschen zu unterbinden“, erklärte Unionssprecher Alex Marshall im Interview mit People Make Games. Die vermeintliche „Slack-Bereinigung“ im Unternehmen stieß offenbar auf Unmut bei einigen Entwicklern (via EuroGamer).

„Ich würde wirklich gerne Beweise dafür sehen, dass das die Produktivität zu sehr beeinträchtigt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das wert ist, wenn man bedenkt, wie sehr das die Arbeitsmoral beeinträchtigen wird“, soll einer der entlassenen Mitarbeiter geschrieben haben. Ein weiterer Post: „Der Punkt mit der Produktivität ist totaler Blödsinn. Das weiß jeder“ (via Dexerto).

