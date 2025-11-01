DailyGame
DailyGame - Gaming News - GTA 6-Entwickler: Rockstar Games nach Entlassungen der „Gewerkschaft-Zerschlagung“ beschuldigt
2 Min. lesen
Die Rückkehr der Crunch-Time?

GTA 6-Entwickler: Rockstar Games nach Entlassungen der „Gewerkschaft-Zerschlagung“ beschuldigt

Vorwürfe gegen Rockstar Games: Laut IWGB sollen Entlassungen die Gründung einer Gewerkschaft verhindern. Das Studio bestreitet das und spricht von „groben Fehlverhalten“.

i GTA 6-Entwickler: Rockstar Games nach Entlassungen der „Gewerkschaft-Zerschlagung“ beschuldigt
Artikel von Markus +

In einem neuen Bloomberg-Bericht werden Rockstar Games schwere Vorwürfe gemacht: Zwischen 30 und 40 Mitarbeitende in Großbritannien und Kanada seien entlassen worden. Alle Rockstar-Mitarbeitenden sollen Teil einer privaten Gewerkschafts-Chatgruppe auf Discord gewesen sein, so die britische IWGB. GTA 6-Publisher Take-Two bestreitet die Darstellung: Die Kündigungen seien wegen „groben Fehlverhaltens“ erfolgt, nicht wegen Gewerkschaftsarbeit.

Worum es konkret geht: Laut IWGB traf es Beschäftigte aus mehreren Niederlassungen; die Gewerkschaft spricht von einem „rücksichtslosen Akt der Gewerkschaftszerschlagung“. Rockstar Games hält dagegen, man habe aus disziplinarischen Gründen gehandelt. Die Vorwürfe werden voraussichtlich arbeitsrechtlich geprüft.

Werbung

Der Kontext ist brisant: Nach dem massiven GTA 6-Leak 2022 verschärfte Rockstar Games die Sicherheitsregeln. Anfang 2024 ordnete das Studio zudem eine Rückkehr ins Büro an_ fünf Tage pro Woche, offiziell u. a. aus Sicherheitsgründen. Die IWGB kritisierte das damals als „leichtsinnig“.

Laut IWGB-Präsident Alex Marshall habe „Rockstar soeben den dreistesten und rücksichtslosesten Akt der Gewerkschaftszerschlagung in der Geschichte der Videospielindustrie begangen.“ Es sei eine „eklatante Missachtung des Gesetzes und des Lebens der Arbeiter, die Milliardenumsätze generieren, ist eine Beleidigung für ihre Fans und die gesamte globale Branche.“

Das wohl am meisten erwartete Entertainment-Produkt der Welt: Grand Theft Auto VI (GTA 6). - Bild: Rockstar Games - Montage

Das wohl am meisten erwartete Entertainment-Produkt der Welt: Grand Theft Auto VI (GTA 6). – Bild: Rockstar Games – Montage

Warum das jetzt Wellen schlägt

Die Entlassungen fallen in eine Phase, in der Grand Theft Auto VI Richtung Release steuert (Anm.: 26. Mai 2026 für PS5/Xbox Series X/S). Dadurch steigt die Aufmerksamkeit und die Frage, ob interner Druck vor großen Launches alte Muster wie Crunch oder harte Präsenzregeln begünstigt. Eine direkte Verbindung ist nicht belegt, die Debatte kocht aber (wieder) hoch.

Werbung

In den Community-Foren für GTA dominieren drei Linien: (1) Sorge vor erneutem Crunch und Verschleiß, (2) Erinnerung an frühere Kontroversen rund um Rockstar Games und GTA Online (lange Ladezeiten, später von Fans optimiert), (3) Pragmatismus: Viele wollen vor allem GTA 6 spielen – zugleich wächst das Interesse an fairen Arbeitsbedingungen. (Community-Zusammenfassung aus Nutzerkommentaren; keine offizielle Quelle.)

Sollten die Vorwürfe zutreffen, drohen Rockstar Games juristische Schritte und Imageschaden, mitten im wohl wichtigsten Launch der Unternehmensgeschichte. Bestätigt sich die Sicht des Publishers, bleibt dennoch ein Vertrauensproblem: Die Branche steht bei Arbeitskultur und Mitbestimmung unter Beobachtung.

Umfrage

Wird GTA 6 tatsächlich am 26. Mai 2026 erscheinen?

    Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

    Kategorie(n)

    Mehr zum Titel

    GTA 6

    Mehr dazu...

    Grand Theft Auto VI (GTA 6) ist ein angekündigtes Action-Sandbox-Spiel von Rockstar Games. Es soll am 26. Mai 2026 erscheinen. Der Hype rund um GTA 6 ist groß, den der Vorgänger (GTA V) gehört zu den meistverkauften Videospielen aller Zeiten!

    Publisher: Take-TwoSysteme: PlayStation, Xbox, WindowsReleasedatum: 26. Mai 2026

    Mehr entdecken

    Neu für dich!