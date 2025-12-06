DailyGame
Cheats für alles, außer Geld

GTA 5 Cheats auf PC: Die komplette Liste für Waffen, Fahrzeuge & Godmode und warum es keinen Geld-Cheat gibt

Alle Cheat-Codes für Grand Theft Auto V (GTA 5) auf dem PC, inklusive Eingabehilfen, Fahrzeug-Spawns und wichtigen Hinweisen.

Cheat-Codes gehören seit jeher zur DNA von Grand Theft Auto. Auch in GTA 5 könnt ihr auf dem PC eine Vielzahl an Befehlen nutzen, um Los Santos nach euren Regeln zu gestalten. Ob ihr euch unverwundbar macht, euch einen Helikopter herbeizaubert oder die Schwerkraft austrickst: das Spiel bietet zahlreiche Möglichkeiten, im Singleplayer unbeschwert zu experimentieren. Besonders die Kombination aus Waffen-, Welt- und Fahrzeug-Cheats sorgt dafür, dass jeder Durchlauf ein völlig anderes Chaos entfesseln kann.

Doch obwohl Rockstar Games eine beeindruckende Palette an Tricks integriert hat, fehlt eine Sache, die sich viele Spielerinnen und Spieler seit Release wünschen: ein Cheat für unbegrenztes Geld in GTA 5 (Singleplayer). Und daran hat sich bis heute nichts geändert.

So aktiviert ihr Cheats in GTA 5 auf dem PC

Der einfachste Weg führt über das Ingame-Handy. Öffnet es im Story-Modus mit der Pfeil-hoch-Taste, wählt die Kontakte und drückt Leertaste, um eine Nummer einzutippen. Hier gebt ihr die gewünschte Cheat-Rufnummer ein und bestätigt mit einem Anruf. Wiederholungen funktionieren, indem ihr einfach ** als Nummer wählt.

Alternativ könnt ihr die Konsolen-Eingabe verwenden. Drückt dazu die Taste ^, wodurch ein Eingabefenster erscheint. Hier tippt ihr direkt den Wortbefehl des Cheats ein, etwa Toolup für Waffen oder Buzzoff für den Kampfhubschrauber.

Ein wichtiger Hinweis, der schnell vergessen wird: Sobald ihr einen Cheat nutzt, werden Erfolge und Trophäen auf diesem Spielstand deaktiviert. Legt deshalb vorher einen manuellen Save an, damit ihr später wieder normal weiterspielen könnt.

Und was ist mit GTA Online? Dort existieren keine legalen Cheats. Wer in der Online-Welt mit Hacks oder Mod-Menüs auffällt, riskiert harte Strafen bis hin zum kompletten Bann. Rockstar Games geht seit Jahren konsequent gegen solche Manipulationen vor.

Warum gibt es in GTA 5 keinen Geld-Cheat?

Das Fehlen eines Geld-Cheats ist kein Versehen: Rockstar Games hat diese Option bewusst ausgeschlossen und das aus gutem Grund. Geld ist im Story-Modus ein zentrales Spielelement, das den Spielfortschritt maßgeblich steuert. Viele Systeme sind darauf ausgelegt, dass ihr euch nach und nach etwas aufbaut: vom Aufrüsten der Waffen über Fahrzeugtuning bis hin zum Kaufen teurer Immobilien und Unternehmen. Ein Cheat, der euch beliebig viel Geld schenkt, würde diesen Kern des Spiels komplett aushebeln und einen Großteil der Motivation nehmen, Missionen strategisch zu planen oder die offenen Möglichkeiten der Welt zu nutzen.

Stattdessen setzt GTA 5 darauf, dass ihr euch euer Vermögen aktiv erspielt. Dabei gibt es mehrere legale Wege, die erstaunlich effektiv sind. Besonders lukrativ sind die großen Story-Heists, die (richtig und vollständige vorbereitet) mehrere Millionen GTA-Dollar einbringen können. Viele Spielerinnen und Spieler übersehen jedoch, wie wichtig die Auswahl der Crew-Mitglieder und der Zeitpunkt der Heists ist. Wer clever plant, kann die Gewinne massiv steigern.

Mindestens genauso profitabel ist der Aktienmarkt, der bewusst als alternatives Fortschrittssystem integriert wurde. In Kombination mit den Lester-Attentatsmissionen lässt sich das Konto regelrecht explodieren. Die Firmen, die Lester erwähnt, reagieren deutlich sichtbar auf eure Handlungen, was ihr gezielt ausnutzen könnt: Vor einer Mission günstig kaufen, nach der Mission teuer verkaufen und schon rollt die Geldmaschine. Richtig eingesetzt ist diese Methode so stark, dass ihr am Ende des Spiels problemlos hunderte Millionen GTA-Dollar für jeden Charakter anhäufen könnt.

Geld lässt sich in GTA 5 also durchaus leicht und schnell verdienen, nur eben nicht per Knopfdruck. Die Entwickler wollten ein wirtschaftliches Progressionssystem schaffen, das zur Spielwelt passt und Entscheidungen belohnt und kein Cheat-Menü, das diesen Aspekt zerstört. Für alles andere gibt es Codes.

Alle Cheats für GTA 5 auf dem PC

Hier findest du die vollständige Übersicht aller bekannten Cheats, inklusive Rufnummern und Textbefehlen:

Cheat Code Wort-Befehl
Alle Waffen + Munition 1-999-8665-87 Toolup
Betrunkenheit 1-999-547-861 Liquor
Explosive Nahkampfattacken 1-999-4684-2637 Hothands
Explosive Munition 1-999-444-439 Highex
Wanted-Level erhöhen 1-999-3844-8483 Fugitive
Wanted-Level senken 1-999-5299-3787 Lawyerup
Fallschirm erhalten 1-999-759-3483 Skydive
Brandmunition 1-999-462-363-4279 Incendiary
Skyfall (Teleport hoch in die Luft) 1-999-759-3255 Skyfall
Max Gesundheit & Rüstung 1-999-887-853 Turtle
Regisseurmodus 1-999-5782-5368 /
Geringe Bodenhaftung 1-999-7669-329 Snowday
Schneller laufen 1-999-228-8463 Catchme
Schneller schwimmen 1-999-4684-4557 Gotgills
Verringerte Schwerkraft 1-999-356-2837 Floater
Spezialfähigkeit auffüllen 1-999-769-3787 Powerup
Supersprung 1-999-467-8648 Hoptoit
Godmode (5 Minuten) 1-999-724-654-5537 Painkiller
Wetter Zyklus ändern 1-999-625-348-724 Makeitrain
Zeitlupe (3 Stufen) 1-999-332-3393 Slowmo
Ziel-Zeitlupe 1-999-3323-393 Deadeye

Fahrzeuge per Cheat spawnen

Ob Hubschrauber, Sportwagen oder U-Boot, viele der kultigen Vehikel lassen sich direkt herbeirufen:

Fahrzeug Code Wort-Befehl
BMX 1-999-226-348 Bandit
Buzzard 1-999-2899-633 Buzzoff
Duke O’Death 1-999-3328-4227 Deathcar
Duster 1-999-3597-7729 Flyspray
Caddy 1-999-4653-461 Holein1
Limousine 1-999-8463-9663 Vinewood
Sanchez 1-999-633-7623 Offroad
PCJ 600 1-999-633-7623 Rocket
Trashmaster 1-999-8727-433 Trashed
Comet 1-999-266-38 Comet
Rapid GT 1-999-727-4348 Rapidgt
Stuntflugzeug 1-999-227-678-676 Barnstorm
Seaplane 1-999-398-4628 Extinct
U-Boot 1-999-282-2537 Bubbles

GTA 5 ist nach all den Jahren noch immer im Gespräch (und im Verkauf). Nachdem GTA 6 erst im November 2026 erscheinen wird, also auch noch länger der „neueste“ Grand Theft Auto-Teil. Anfang des Jahres 2025 erschien für die PC-Version von GTA 5 das Ray-Tracing-Update, dass neue Maßstäbe setzte. Außerdem hätten die Original-Stimmen für Trevor, Michael und Franklin durchaus Interesse gehabt, mit einem „Final Score“ die Geschichte ihrer Charaktere abzuschließen.

