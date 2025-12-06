GTA 5 Cheats auf PC: Die komplette Liste für Waffen, Fahrzeuge & Godmode und warum es keinen Geld-Cheat gibt

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Cheat-Codes gehören seit jeher zur DNA von Grand Theft Auto. Auch in GTA 5 könnt ihr auf dem PC eine Vielzahl an Befehlen nutzen, um Los Santos nach euren Regeln zu gestalten. Ob ihr euch unverwundbar macht, euch einen Helikopter herbeizaubert oder die Schwerkraft austrickst: das Spiel bietet zahlreiche Möglichkeiten, im Singleplayer unbeschwert zu experimentieren. Besonders die Kombination aus Waffen-, Welt- und Fahrzeug-Cheats sorgt dafür, dass jeder Durchlauf ein völlig anderes Chaos entfesseln kann.

Doch obwohl Rockstar Games eine beeindruckende Palette an Tricks integriert hat, fehlt eine Sache, die sich viele Spielerinnen und Spieler seit Release wünschen: ein Cheat für unbegrenztes Geld in GTA 5 (Singleplayer). Und daran hat sich bis heute nichts geändert.

So aktiviert ihr Cheats in GTA 5 auf dem PC

Der einfachste Weg führt über das Ingame-Handy. Öffnet es im Story-Modus mit der Pfeil-hoch-Taste, wählt die Kontakte und drückt Leertaste, um eine Nummer einzutippen. Hier gebt ihr die gewünschte Cheat-Rufnummer ein und bestätigt mit einem Anruf. Wiederholungen funktionieren, indem ihr einfach ** als Nummer wählt.

Alternativ könnt ihr die Konsolen-Eingabe verwenden. Drückt dazu die Taste ^, wodurch ein Eingabefenster erscheint. Hier tippt ihr direkt den Wortbefehl des Cheats ein, etwa Toolup für Waffen oder Buzzoff für den Kampfhubschrauber.

Ein wichtiger Hinweis, der schnell vergessen wird: Sobald ihr einen Cheat nutzt, werden Erfolge und Trophäen auf diesem Spielstand deaktiviert. Legt deshalb vorher einen manuellen Save an, damit ihr später wieder normal weiterspielen könnt.

Und was ist mit GTA Online? Dort existieren keine legalen Cheats. Wer in der Online-Welt mit Hacks oder Mod-Menüs auffällt, riskiert harte Strafen bis hin zum kompletten Bann. Rockstar Games geht seit Jahren konsequent gegen solche Manipulationen vor.

Warum gibt es in GTA 5 keinen Geld-Cheat?

Das Fehlen eines Geld-Cheats ist kein Versehen: Rockstar Games hat diese Option bewusst ausgeschlossen und das aus gutem Grund. Geld ist im Story-Modus ein zentrales Spielelement, das den Spielfortschritt maßgeblich steuert. Viele Systeme sind darauf ausgelegt, dass ihr euch nach und nach etwas aufbaut: vom Aufrüsten der Waffen über Fahrzeugtuning bis hin zum Kaufen teurer Immobilien und Unternehmen. Ein Cheat, der euch beliebig viel Geld schenkt, würde diesen Kern des Spiels komplett aushebeln und einen Großteil der Motivation nehmen, Missionen strategisch zu planen oder die offenen Möglichkeiten der Welt zu nutzen.

Stattdessen setzt GTA 5 darauf, dass ihr euch euer Vermögen aktiv erspielt. Dabei gibt es mehrere legale Wege, die erstaunlich effektiv sind. Besonders lukrativ sind die großen Story-Heists, die (richtig und vollständige vorbereitet) mehrere Millionen GTA-Dollar einbringen können. Viele Spielerinnen und Spieler übersehen jedoch, wie wichtig die Auswahl der Crew-Mitglieder und der Zeitpunkt der Heists ist. Wer clever plant, kann die Gewinne massiv steigern.

Mindestens genauso profitabel ist der Aktienmarkt, der bewusst als alternatives Fortschrittssystem integriert wurde. In Kombination mit den Lester-Attentatsmissionen lässt sich das Konto regelrecht explodieren. Die Firmen, die Lester erwähnt, reagieren deutlich sichtbar auf eure Handlungen, was ihr gezielt ausnutzen könnt: Vor einer Mission günstig kaufen, nach der Mission teuer verkaufen und schon rollt die Geldmaschine. Richtig eingesetzt ist diese Methode so stark, dass ihr am Ende des Spiels problemlos hunderte Millionen GTA-Dollar für jeden Charakter anhäufen könnt.

Geld lässt sich in GTA 5 also durchaus leicht und schnell verdienen, nur eben nicht per Knopfdruck. Die Entwickler wollten ein wirtschaftliches Progressionssystem schaffen, das zur Spielwelt passt und Entscheidungen belohnt und kein Cheat-Menü, das diesen Aspekt zerstört. Für alles andere gibt es Codes.

Alle Cheats für GTA 5 auf dem PC

Hier findest du die vollständige Übersicht aller bekannten Cheats, inklusive Rufnummern und Textbefehlen:

Cheat Code Wort-Befehl Alle Waffen + Munition 1-999-8665-87 Toolup Betrunkenheit 1-999-547-861 Liquor Explosive Nahkampfattacken 1-999-4684-2637 Hothands Explosive Munition 1-999-444-439 Highex Wanted-Level erhöhen 1-999-3844-8483 Fugitive Wanted-Level senken 1-999-5299-3787 Lawyerup Fallschirm erhalten 1-999-759-3483 Skydive Brandmunition 1-999-462-363-4279 Incendiary Skyfall (Teleport hoch in die Luft) 1-999-759-3255 Skyfall Max Gesundheit & Rüstung 1-999-887-853 Turtle Regisseurmodus 1-999-5782-5368 / Geringe Bodenhaftung 1-999-7669-329 Snowday Schneller laufen 1-999-228-8463 Catchme Schneller schwimmen 1-999-4684-4557 Gotgills Verringerte Schwerkraft 1-999-356-2837 Floater Spezialfähigkeit auffüllen 1-999-769-3787 Powerup Supersprung 1-999-467-8648 Hoptoit Godmode (5 Minuten) 1-999-724-654-5537 Painkiller Wetter Zyklus ändern 1-999-625-348-724 Makeitrain Zeitlupe (3 Stufen) 1-999-332-3393 Slowmo Ziel-Zeitlupe 1-999-3323-393 Deadeye

Fahrzeuge per Cheat spawnen

Ob Hubschrauber, Sportwagen oder U-Boot, viele der kultigen Vehikel lassen sich direkt herbeirufen:

Fahrzeug Code Wort-Befehl BMX 1-999-226-348 Bandit Buzzard 1-999-2899-633 Buzzoff Duke O’Death 1-999-3328-4227 Deathcar Duster 1-999-3597-7729 Flyspray Caddy 1-999-4653-461 Holein1 Limousine 1-999-8463-9663 Vinewood Sanchez 1-999-633-7623 Offroad PCJ 600 1-999-633-7623 Rocket Trashmaster 1-999-8727-433 Trashed Comet 1-999-266-38 Comet Rapid GT 1-999-727-4348 Rapidgt Stuntflugzeug 1-999-227-678-676 Barnstorm Seaplane 1-999-398-4628 Extinct U-Boot 1-999-282-2537 Bubbles

GTA 5 ist nach all den Jahren noch immer im Gespräch (und im Verkauf). Nachdem GTA 6 erst im November 2026 erscheinen wird, also auch noch länger der „neueste“ Grand Theft Auto-Teil. Anfang des Jahres 2025 erschien für die PC-Version von GTA 5 das Ray-Tracing-Update, dass neue Maßstäbe setzte. Außerdem hätten die Original-Stimmen für Trevor, Michael und Franklin durchaus Interesse gehabt, mit einem „Final Score“ die Geschichte ihrer Charaktere abzuschließen.

