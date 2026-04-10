GTA 6: PC-Release rückt näher – Update von Rockstar sorgt für Spekulationen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das Wichtigste in Kürze

Rockstar Launcher unterstützt bereits zukünftige Windows-Versionen

Hinweise deuten auf Vorbereitung für den GTA 6 PC Release hin

Offizielle Ankündigung steht noch aus - Spekulationen nehmen zu

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Seit Monaten warten Fans auf neue Infos, vor allem zum GTA 6 PC Release. Während Rockstar selbst auffällig still bleibt, sorgt jetzt ausgerechnet ein kleines Update für neue Spekulationen. Und plötzlich wirkt ein PC-Release näher, als viele gedacht haben.

Im Fokus steht ein Update des Rockstar Games Launchers auf dem PC. Auf den ersten Blick wirkt es unscheinbar: Stabilitätsverbesserungen, kleinere Fixes und technische Anpassungen. Doch ein Detail sticht heraus. Der Launcher unterstützt jetzt bereits Windows 11 Version 26H2 – obwohl diese Version offiziell noch gar nicht erschienen ist.

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Genau das sorgt aktuell für Diskussionen. Denn solche „Future-Proof“-Updates macht ein Entwickler selten ohne Grund. Viele sehen darin einen klaren Hinweis: Rockstar bereitet sich auf etwas vor. Und für viele gibt es nur eine logische Erklärung: den GTA 6 PC Release.

Warum das für den GTA 6 PC Release wichtig sein könnte

Rockstar Games ist bekannt dafür, seine Releases langfristig zu planen. Dass der Launcher bereits zukünftige Windows-Versionen unterstützt, könnte bedeuten, dass kommende Spiele genau auf diese Systeme ausgelegt sind. Und genau hier kommt Grand Theft Auto VI ins Spiel.

Ein PC-Release würde technisch deutlich mehr Anforderungen stellen als die Konsolen-Version. Vorbereitung ist hier entscheidend. Ein solcher Schritt könnte also darauf hindeuten, dass Rockstar intern bereits an der PC-Version arbeitet (oder sie zumindest vorbereitet).

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Typisches Rockstar-Muster?

Wer sich an frühere Releases erinnert, erkennt ein bekanntes Muster. Rockstar veröffentlicht große Titel oft zuerst auf Konsolen und reicht die PC-Version später nach. Das war bei GTA 5 so, das war bei Red Dead Redemption 2 so.

Auch beim GTA 6 PC Release gehen viele davon aus, dass es wieder ähnlich läuft. Doch diesmal könnte der Abstand kleiner sein. Genau solche technischen Updates könnten ein Hinweis darauf sein, dass Rockstar den PC früher als gewohnt einplant.

Was wir bisher offiziell wissen

Aktuell ist nur bestätigt: Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Zum GTA 6 PC Release gibt es weiterhin keine offizielle Ankündigung. Doch genau das heizt die Spekulationen weiter an. Je länger Rockstar schweigt, desto intensiver werden solche Hinweise analysiert.

Noch ist nichts bestätigt. Doch das Timing dieses Updates wirkt alles andere als zufällig. Und wenn sich die aktuellen Hinweise bewahrheiten, könnte der PC Release früher Thema werden, als viele gedacht haben.

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