Red Dead Redemption 2 für PS5 & Xbox Series – Entdeckt Rockstar plötzlich das Jahr 2026?

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Fragwürdig! - Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Man glaubt es kaum: Red Dead Redemption 2 soll endlich ein natives Upgrade für PlayStation 5 und Xbox Series X/S bekommen. Wirklich. Also angeblich. Zumindest laut einem neuen Report und wir wissen ja alle, wie oft dieses Thema in den letzten Jahren schon „kurz vor der Enthüllung“ stand. Darauf warte ich schon seit 2020!

Diesmal stammt die Aussage vom bekannten Insider NatetheHate, der behauptet, dass Rockstar Games die Next-Gen-Version von RDR2 für 2026 eingeplant hat. Keine Details, kein Trailer, kein offizielles Statement. Aber hey, immerhin ein Jahr. Das ist bei Rockstar ja schon fast ein konkreter Zeitraum. Entschuldigt meinen Sarkasmus bei diesem Artikel schon jetzt…

Werbung

Die sagenumwobene Red Dead Redemption 2-„Next Gen“-Version: Jahrelang ignoriert, jetzt plötzlich relevant?

Dass Fans seit Ewigkeiten nach einer PS5- und Xbox-Series-Version von RDR2 fragen (zumindest seit 2020), ist kein Geheimnis. Schließlich läuft das Spiel auf aktuellen Konsolen immer noch mit 30 FPS, während selbst Mittelklasse-Titel längst 60 Frames pro Sekunde als Standard ansehen. Doch Rockstar? Hat das Thema konsequent ausgesessen. Bis jetzt?

Was sich seit 2020 getan hat? Es gab Remaster, Ports und Neuauflagen von Grand Theft Auto V (GTA 5). Nicht einmal, nicht zweimal, sondern gleich mehrfach. Gut, damit hat sich auch ordentlich Geld verdienen lassen. Red Dead Redemption 2 hingegen durfte jahrelang im technischen Niemandsland verweilen. Ein bisschen so, als hätte man den eigenen Goldesel einfach vergessen. Trotz der hohen Verkaufszahlen.

Nun soll sich das ändern. Laut der Aussage des bekannten Insiders plant Rockstar Games tatsächlich einen zweiten große Releases in einem Jahr, also die Next-Gen-Version von RDR2. Vielleicht noch vor GTA 6. Optimisten nennen das „ambitioniert“. Skeptiker nennen es „Marketing-Vorbereitung“. Ich würde es feiern, wenn es endlich kommt.

Werbung

Twitter/X-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von X (Twitter) und kann personenbezogene Daten übertragen. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Gratis-Upgrade? Haha. Nein. Nicht mit Rockstar

Die wohl wichtigste Frage lautet wie immer: Müssen wir zahlen? Und seien wir ehrlich, natürlich müssen wir zahlen. Rockstars bisherige Upgrade-Politik lässt wenig Spielraum für Illusionen. GTA 5 wurde auf jeder neuen Plattform separat verkauft, kostenlose Next-Gen-Upgrades waren die Ausnahme, nicht die Regel. Warum sollte es bei RDR2 plötzlich anders laufen?

Was könnte die Red Dead Redemption 2-Version für PlayStation 5 und Xbox Series X/S bieten, damit du Geld ausgibst? Nun, neben den angesprochenen 60 FPS auch bessere Texturen und schnellere Ladezeiten. Für mich Grund genug weitere 10 Euro für dieses Western-Meisterwerk auszugeben. Das Problem an der Sache: Rockstar Games weiß genau, dass Millionen Spieler seit Jahren auf genau diesen Moment warten. Wirtschaftlich wäre es fast fahrlässig, dieses Geld liegen zu lassen.

Warum das RDR2-Upgrade für PS5 und Xbox Series trotzdem sinnvoll wäre?

Bei allem Sarkasmus: Ein echtes Next-Gen-Update für Red Dead Redemption 2 wäre absolut gerechtfertigt. Das Spiel erschien 2018, quasi am Ende der PS4- bzw. Xbox One-Generation und war technisch bereits damals am Limit. Die ohnehin beeindruckende Spielewelt könnte optisch noch eines draufsetzen. Das obligatorische PS5 Pro-Upgrade noch obendrauf und ich bin dabei.

Offiziell bestätigt ist (wie immer) nichts. Rockstar Games schweigt. Wie immer. Aber: Dass dieses Gerücht immer wieder auftaucht, spricht zumindest dafür, dass intern tatsächlich etwas existiert oder existieren soll. Hoffnung mit Humor kombinieren. Genau mein Ding. Hoffentlich passiert es wirklich, damit die Wartezeit auf GTA 6 mit einem zweiten Durchgang als Arthur Morgan verkürzt werden kann. Ansonsten spiele ich halt Half-Life 3 bis dahin.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!