Neue Infos zum Spionagethriller “Agent” von Rockstar North aufgetaucht

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Na, wer erinnert sich noch an Agent? Alteingesessene Zocker erinnern sich vielleicht an die Ankündigung des Spionagethrillers von Rockstar Games für die PlayStation 3. Nach der offiziellen Enthüllung im Jahr 2009 wurde es als potentieller Systemseller der damaligen Sony-Generation gehandhabt – daraus wurde allerdings nichts. Es trat Funkstille rund um Agent ein und das Projekt dürfte für immer eingestampft worden sein. Nun soll ein Fan allerdings neue Infos zum verschwundenen Spiel des GTA-Studios gefunden haben (via Gamerant).

Was ist Agent von Rockstar Games? Als Sony den Titel während einer Pressekonferenz ankündigte, waren die Infos eher mager. Es gab lediglich ein Logo zu sehen und oberflächliche Details zur Story. Es hätte während des Kalten Krieges, speziell in den 1970er Jahren spielen und eine Story über Spionage und politische Attentate erzählen sollen. Später sind angebliche Screenshots geleakt, aber offiziell gab es nie mehr neues Bildmaterial (via Gamesradar).

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Neue Infos zu Rockstars Agent gefunden

Nach dem Leak des Quellcodes von Grand Theft Auto V hat ein User im GTA Forum nun ein unbenutztes Charaktermodell entdeckt, das der geplante Protagonist für Agent gewesen sein könnte. In einem als “Jimmy” betitelten Ordner findet sich dem User zufolge ein Charakter mit militärischer Tarnuniform. Technisch gesehen dürfte sich das Modell aus Bestandteilen von Niko Bellic, also dem Protagonisten aus GTA IV, zusammensetzen.

Mehrere weitere Details würden dafür sprechen, dass hier ein Überrest von Agent gefunden wurde. Denn der Ordnername “Jimmy” sei auch der Codename des Spiels gewesen. Außerdem enthalte die Datei eine Zeitmarkierung aus dem Jahr 2009 und den Text “NorthRig”, was auf eine Entwicklung beim zuständigen Rockstar North hindeute.

Deshalb hat Rockstar Games die Entwicklung von Agent gestoppt

Erst im Vorjahr gab Dan Houser, Ex-Schreiber von GTA und Red Dead Redemption, Einblick in die Entwicklung von Agent. “Wir haben verschiedenen Versionen eines Open-World-Spionagespiels gearbeitet, aber es ist nie richtig zustande gekommen“, erklärte Houser während eines Interviews mit Lex Friedman. Allerdings hätten die typischen Stärken von Spionagegeschichten dazu geführt, “dass sie als Videospiele nicht funktionieren”. Eine straffe Agentengeschichte würde nicht in eine Open World passen.

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