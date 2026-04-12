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Wichtige Entwarnung!

GTA 6-Entwickler bestätigt Datenleck, gibt jedoch gleich Entwarnung

Rockstar Games bestätigt den Hack rund um GTA 6. Laut Entwickler besteht kein Risiko für Spieler oder wichtige Daten.

i GTA 6-Entwickler bestätigt Datenleck, gibt jedoch gleich Entwarnung
Artikel von Markus +

Die Aufregung ist groß, wenn es ein Datenleck bei Rockstar Games rund um GTA 6 gibt. Nach Berichten über einen möglichen Hackerangriff auf Rockstar und Drohungen rund um gestohlene Daten (via Insider-Gaming) sah es kurzzeitig nach dem nächsten großen Skandal aus. Jetzt gibt es endlich Klarheit.

Rockstar Games hat den Vorfall offiziell bestätigt. Allerdings fällt die Einschätzung überraschend ruhig aus. Laut einem Statement des Studios (ebenfalls via Insider-Gaming) wurde lediglich eine begrenzte Menge an nicht relevanten Unternehmensdaten über einen Drittanbieter abgegriffen.

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Noch wichtiger: Es gibt keinen Einfluss auf Spieler oder den laufenden Betrieb. Damit wirkt die Situation deutlich weniger dramatisch als zunächst befürchtet.

Keine Gefahr für GTA 6 oder Spieleraccounts

Viele Fans hatten sofort Angst, dass sensible Daten betroffen sein könnten, wie Spielerdaten, Zahlungsinformationen oder gar Inhalte aus Grand Theft Auto VI.  Doch genau hier gibt Rockstar Games die notwendige Entwarnung. Der Angriff hatte offenbar keinen Zugriff auf kritische Systeme oder Spielerinformationen.

Zuvor hatte die Gruppe ShinyHunters behauptet, große Datenmengen erbeutet zu haben und ein Lösegeld gefordert. Die Deadline für die Zahlung lag beim 14. April. Doch mit dem offiziellen Statement von Rockstar verliert diese Drohung deutlich an Gewicht. Denn wenn die Daten tatsächlich „nicht wesentlich“ sind, sinkt auch der Druck auf das Unternehmen.

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Erinnerungen an den großen Leak 2022

Ganz vergessen ist die Vergangenheit aber nicht. Viele erinnern sich noch an den massiven Leak aus dem Jahr 2022/2023, bei dem zahlreiche Gameplay-Szenen von GTA 6 im Netz landeten. Damals war der Schaden deutlich größer. Genau deshalb wurde die aktuelle Situation zunächst so ernst genommen.

Auch wenn Rockstar Entwarnung gibt, kommt der Vorfall zu einem sensiblen Zeitpunkt. GTA 6 befindet sich in der finalen Phase der Entwicklung und sucht derzeit Spieletester. Der Release ist weiterhin für den 19. November 2026 geplant. Die Marketingkampagne für den Sommer dürfte schon bald starten. Ein größerer Leak hätte diese Phase massiv stören können.

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