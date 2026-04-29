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Auf diese Änderungen haben Fans gewartet

Anno 117 Update 1.5 ist da: Patch verbessert Handel, Komfort und Performance

Update 1.5 für Anno 117 bringt wichtige Verbesserungen bei Handel, Komfort und Performance. Warum viele Fans genau darauf gewartet haben.

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Artikel von Tim + unter Mithilfe von KI *.

Für Anno 117: Pax Romana steht mit Update 1.5 eines der bisher wichtigsten Updates bereit – und das wirkt nicht wie ein gewöhnlicher Routine-Patch.

Ubisoft Mainz schraubt diesmal nicht nur an Bugs, sondern greift mehrere Systeme an, über die die Community seit Release diskutiert. Kurz vor Veröffentlichung musste das Update zwar wegen eines schwerwiegenden Fehlers sogar noch verschoben werden, weil laut Entwickler im schlimmsten Fall Spielstände hätten beschädigt werden können. Jetzt soll es am 30. April erscheinen.

Ein Schwerpunkt liegt beim passiven Handel, der bislang vielen Spielern zu stark erschien. Das Balancing wird überarbeitet, wodurch Handelsrouten und Versorgung weniger leicht auszunutzen sein sollen. Gleichzeitig fließen mehrere Komfort-Verbesserungen ins Spiel, die sich besonders im Alltag bemerkbar machen sollen. Dazu gehört auch Feinschliff beim Interface und bei der Steuerung. Dinge, die auf dem Papier klein wirken, im Aufbau-Alltag aber oft enorm wichtig sind.

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Auch Performance und Bugfixes stehen im Fokus

Neben Gameplay-Anpassungen bringt Patch 1.5 auch eine große Portion technische Verbesserungen. Ubisoft spricht von zahlreichen Fehlerbehebungen, Stabilitätsverbesserungen und Optimierungen, die das Spiel insgesamt „runder“ machen sollen. Gerade wer zuletzt über kleinere Macken oder Komfortprobleme gestolpert ist, dürfte das sofort merken.

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Interessant: Einige bekannte Probleme bleiben noch bestehen und sollen erst mit einem Hotfix 1.5.1 folgen. Auch das kommunizieren die Entwickler bereits offen.Das wirkt fast wichtiger als manche einzelne Patchnote.

Mehr als nur ein gewöhnliches Update

Spannend ist auch das Timing, denn Update 1.5 erscheint gemeinsam mit dem DLC. Die Verheißung des Vulkans. Dadurch wirkt das Ganze eher wie ein kleiner Neustart als wie ein klassischer Patch. Vor allem Fans, die sich zuletzt mehr Feinschliff gewünscht hatten, dürften hier genau das bekommen.

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Fazit

Update 1.5 könnte für Anno 117 eines der wichtigsten bisherigen Updates sein. Weniger übermächtiger Handel, mehr Komfort, technische Verbesserungen und viele Bugfixes – das klingt nach genau dem Patch, auf den viele gewartet haben. Und diesmal scheint es nicht nur um Reparaturen zu gehen.

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