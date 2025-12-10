Anno 117 bekommt großes Update 1.3 – Kampagne, Wirtschaft und Handel deutlich verbessert

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Ubisoft Mainz hat das erste große Content- und Balance-Update für Anno 117: Pax Romana veröffentlicht. Wenn du, wie ich, mit der Kampagne oder dem Wirtschaftssystem zuletzt gehadert hast, dürfte Patch 1.3 genau das Update sein, auf das du gewartet hast. Die Entwickler haben sich sichtbar an Community-Feedback orientiert und an mehreren zentralen Stellschrauben gedreht. So wurden die Punkte Einstieg, Ökonomie, Handelsrouten und Benutzerführung deutlich überarbeitet.

Viele Spielerinnen und Spieler hatten das gleiche Problem: Die Kampagne verlangte zu früh zu viel. Kaum angekommen, standest du schon unter Druck, bestimmte Bevölkerungsziele zu erfüllen oder Ressourcen in unrealistisch kurzer Zeit bereitzustellen. Genau hier setzt Patch 1.3 an. Ubisoft Mainz hat mehrere Frühphasen-Missionen überarbeitet, die Anforderungen reduziert und Startkapazitäten erhöht. Das sorgt dafür, dass du deine erste Provinz nun organischer aufbauen kannst, ohne ständig das Gefühl zu haben, gegen unsichtbare Zeitlimits anzukämpfen.

Die Kampagne soll sich jetzt wieder so anfühlen, wie man es von Anno erwartet: strategisch fordernd, aber nicht hektisch. Ausprobiert habe ich es selbst noch nicht, aber das ist zumindest das Versprechen der Entwickler.

Wirtschaft in Anno 117 überarbeitet: weniger Engpässe, mehr Kontrolle

Auch das Wirtschaftssystem wurde spürbar nachjustiert. Besonders im späteren Spielverlauf kam es häufig zu Blockaden, die ganze Produktionsketten lahmlegen konnten. Patch 1.3 soll genau diese Stolpersteine entschärfen. Die Öl-Produktion arbeitet nun effizienter, wodurch mehrere wichtige Produktionsketten stabiler laufen. Gleichzeitig wurde der Goldbedarf der höchsten Bevölkerungsschichten angepasst, um unnötige Engpässe im Endgame zu vermeiden. Luxusgüter lassen sich dadurch zuverlässiger planen, ohne dass du ständig nachjustieren musst.

Das System bleibt trotzdem komplex genug, wird aber berechenbarer. Die Handelsrouten zeigen jetzt präzisere Lieferzeiten, sodass du besser einschätzen kannst, wann welche Waren wirklich ankommen. Gerade bei größeren, interkontinentalen Netzwerken hilft das enorm, um Engpässe früh zu erkennen und gegenzusteuern. Planung ersetzt hier endlich wieder reines Hoffen.

Quality of Life: Kleine Änderungen, große Wirkung

Patch 1.3 bringt außerdem mehrere Verbesserungen, die das tägliche Management deutlich angenehmer machen:

Die Lagerverwaltung ist übersichtlicher und schneller erfassbar

ist übersichtlicher und schneller erfassbar Die Zufriedenheitsanzeigen deiner Bevölkerung liefern klareres Feedback

deiner Bevölkerung liefern klareres Feedback Menüs reagieren insgesamt flüssiger und verständlicher

Das spart Zeit und Nerven.

Mit Update 1.3 zeigt Ubisoft Mainz, dass sie Anno 117: Pax Romana langfristig ernst nehmen. Die Kampagne ist zugänglicher, die Wirtschaft stabiler und das Management weniger frustanfällig. Wenn du nach dem Release gezögert hast oder zwischendurch eine Pause eingelegt hast, ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, wieder einzusteigen.

Das neue Anno bleibt anspruchsvoll, aber „es fühlt sich jetzt deutlich fairer an“. Anno 117: Pax Romana erschien am 13. November 2025 für PC, PS5 und Xbox Series.

