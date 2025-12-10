DailyGame
DailyGame - Gaming News - Anno 117 bekommt großes Update 1.3 – Kampagne, Wirtschaft und Handel deutlich verbessert
3 Min. lesen
Neues Update ist da

Anno 117 bekommt großes Update 1.3 – Kampagne, Wirtschaft und Handel deutlich verbessert

Der erste große Patch 1.3 für Anno 117: Pax Romana bringt signifikante Verbesserungen für die Kampagne und mehr.

i Anno 117 bekommt großes Update 1.3 – Kampagne, Wirtschaft und Handel deutlich verbessert
Artikel von Markus + & Tim

Ubisoft Mainz hat das erste große Content- und Balance-Update für Anno 117: Pax Romana veröffentlicht. Wenn du, wie ich, mit der Kampagne oder dem Wirtschaftssystem zuletzt gehadert hast, dürfte Patch 1.3 genau das Update sein, auf das du gewartet hast. Die Entwickler haben sich sichtbar an Community-Feedback orientiert und an mehreren zentralen Stellschrauben gedreht. So wurden die Punkte Einstieg, Ökonomie, Handelsrouten und Benutzerführung deutlich überarbeitet.

Viele Spielerinnen und Spieler hatten das gleiche Problem: Die Kampagne verlangte zu früh zu viel. Kaum angekommen, standest du schon unter Druck, bestimmte Bevölkerungsziele zu erfüllen oder Ressourcen in unrealistisch kurzer Zeit bereitzustellen. Genau hier setzt Patch 1.3 an. Ubisoft Mainz hat mehrere Frühphasen-Missionen überarbeitet, die Anforderungen reduziert und Startkapazitäten erhöht. Das sorgt dafür, dass du deine erste Provinz nun organischer aufbauen kannst, ohne ständig das Gefühl zu haben, gegen unsichtbare Zeitlimits anzukämpfen.

Werbung

Die Kampagne soll sich jetzt wieder so anfühlen, wie man es von Anno erwartet: strategisch fordernd, aber nicht hektisch. Ausprobiert habe ich es selbst noch nicht, aber das ist zumindest das Versprechen der Entwickler.

Wirtschaft in Anno 117 überarbeitet: weniger Engpässe, mehr Kontrolle

Auch das Wirtschaftssystem wurde spürbar nachjustiert. Besonders im späteren Spielverlauf kam es häufig zu Blockaden, die ganze Produktionsketten lahmlegen konnten. Patch 1.3 soll genau diese Stolpersteine entschärfen. Die Öl-Produktion arbeitet nun effizienter, wodurch mehrere wichtige Produktionsketten stabiler laufen. Gleichzeitig wurde der Goldbedarf der höchsten Bevölkerungsschichten angepasst, um unnötige Engpässe im Endgame zu vermeiden. Luxusgüter lassen sich dadurch zuverlässiger planen, ohne dass du ständig nachjustieren musst.

Das System bleibt trotzdem komplex genug, wird aber berechenbarer. Die Handelsrouten zeigen jetzt präzisere Lieferzeiten, sodass du besser einschätzen kannst, wann welche Waren wirklich ankommen. Gerade bei größeren, interkontinentalen Netzwerken hilft das enorm, um Engpässe früh zu erkennen und gegenzusteuern. Planung ersetzt hier endlich wieder reines Hoffen.

Werbung

Auch im Schlamm muss in Anno 117: Pax Romana gebaut werden. - Bild: Ubisoft

Auch im Schlamm muss in Anno 117: Pax Romana gebaut werden. – Bild: Ubisoft

Quality of Life: Kleine Änderungen, große Wirkung

Patch 1.3 bringt außerdem mehrere Verbesserungen, die das tägliche Management deutlich angenehmer machen:

Lesenswert
Battlefield 6: Das sind die besten Fahrzeug-Loadouts
Assassin’s Creed 4 Remake: Leaks verdichten sich
Ubisoft schließt Rückkehr von Dual-Protagonisten nach Erfolg von Assassin’s Creed Shadows nicht aus
Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft streicht zweite große Erweiterung
Ubisoft warnt: Spieler kaufen weniger Games – neue Releases kämpfen ums Überleben
Wurde Splinter Cell zu XDefiant? – Ein Bericht sorgt für Verwirrung, aber Ex-Dev klärt auf!
Ubisoft stoppt Aktienhandel und verschiebt Halbjahresbericht
Anno 117: Pax Romana im Test – Der Wendepunkt der Aufbau-Simulation?
  • Die Lagerverwaltung ist übersichtlicher und schneller erfassbar
  • Die Zufriedenheitsanzeigen deiner Bevölkerung liefern klareres Feedback
  • Menüs reagieren insgesamt flüssiger und verständlicher

Das spart Zeit und Nerven.

Mit Update 1.3 zeigt Ubisoft Mainz, dass sie Anno 117: Pax Romana langfristig ernst nehmen. Die Kampagne ist zugänglicher, die Wirtschaft stabiler und das Management weniger frustanfällig. Wenn du nach dem Release gezögert hast oder zwischendurch eine Pause eingelegt hast, ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, wieder einzusteigen.

Das neue Anno bleibt anspruchsvoll, aber „es fühlt sich jetzt deutlich fairer an“. Anno 117: Pax Romana erschien am 13. November 2025 für PC, PS5 und Xbox Series.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Neu für dich!