Anno 117 DLC & Update 1.4: Mosaike für 7 Euro und über 240 Bugfixes

Anno 117: Pax Romana bekommt seinen ersten DLC und gleichzeitig das größte Update seit Release. Am 19. Februar erschienen sowohl das Meisterhafte Mosaike Pack als auch Update 1.4, das über 240 Fixes und Verbesserungen mitbringt. Für Fans des Aufbauspiels bedeutet das: mehr Gestaltungsfreiheit, weniger Bugs und vor allem stabile Straßen-Reichweitenanzeigen.

Was steckt im Mosaike-DLC?

Das Meisterhafte Mosaike Pack richtet sich an alle, die ihre Städte optisch aufwerten möchten. Für sieben Euro gibt es neue Mosaik-Ornamente, rund 20 zusätzliche Bodenplatten und Mauersysteme für Römer und Kelten. Dazu kommen alternative Gebäude-Skins, darunter neue Optiken für Forum und Badehaus.

Wer den Year 1 Pass besitzt, bekommt das Pack ohne Aufpreis. Alle anderen zahlen sieben Euro. Zwei Euro mehr als die kosmetischen DLCs für Anno 1800. Der Preis sorgt in der Community für gemischte Reaktionen, zumal die Vorgänger-DLCs mehr Inhalt boten.

Update 1.4 behebt endlich nervige Bugs

Parallel zum DLC erschien Update 1.4, das weitaus wichtiger für die Spielerfahrung ist. Das größte Problem: Die Straßen-Reichweitenanzeige funktionierte seit Wochen nicht zuverlässig. Das ist jetzt behoben. Dazu kommen Kamera-Verbesserungen, Synchronisationsfixes und zahlreiche kleinere Korrekturen.

Ein Problem gibt es allerdings. Raytracing ist auf Konsolen nach dem Update deaktiviert. Ubisoft Mainz hat angekündigt, das mit dem nächsten Patch zu beheben. Wer auf PlayStation 5 oder Xbox spielt, muss also vorerst auf die Feature verzichten.

Was kommt noch in diesem Jahr?

Das Mosaike Pack ist nur der Anfang. Ubisoft hat drei große Erweiterungen für 2026 angekündigt, die alle im Year 1 Pass enthalten sind. Der zweite DLC bringt das Hippodrom – ein monumentales Bauwerk inspiriert vom Circus Maximus, inklusive Wagenrennen und neuen Spezialisten. Die dritte Erweiterung führt eine neue Provinz ein, die an Ägypten angelehnt ist, mit Wüste, Flussdelta, eigenen Bevölkerungsstufen und exklusiven militärischen Einheiten.

Das Meisterhafte Mosaike Pack und Update 1.4 sind ab sofort verfügbar – für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Hier geht es zu unserer Game Review von Anno 117: Pax Romana.

