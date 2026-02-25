Anno 117 kostenlos spielen: Free Weekend ab 26. Februar

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Ubisoft lädt zum Gratis-Wochenende ein. Ab dem 26. Februar kannst du Anno 117: Pax Romana fünf Tage lang kostenlos spielen, auf PC, PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie Amazon Luna. Der Haken: Auf Xbox und Ubisoft Connect musst du mit riesigen Downloads rechnen. Wer die falsche Plattform wählt, wartet stundenlang.

Wann startet das Free Weekend?

Das kostenlose Wochenende beginnt am 26. Februar um 17:00 Uhr und endet am 2. März 2026. Die Zeiten unterscheiden sich je nach Plattform leicht. Auf PC via Ubisoft Connect und Steam sowie auf PlayStation 5 kannst du bis zum 2. März um 13:00 Uhr spielen. Auf Xbox endet der Zugang bereits um 8:00 Uhr morgens. Amazon Luna bietet den vollen Zeitraum bis 13:00 Uhr. Alle Fortschritte, die du während der Testphase machst, lassen sich in die Vollversion übertragen. Du kannst also problemlos dort weiterspielen, wo du aufgehört hast.

Das Speicher-Problem ist massiv

Ubisoft warnt in den offiziellen Patch Notes zu Update 1.4 vor extrem großen Downloads. Auf Steam und PlayStation 5 beträgt der Patch nur 5,7 GB. Wer jedoch auf Ubisoft Connect oder Xbox spielt, muss mit bis zu 77 GB rechnen. Das Problem liegt in der Art, wie die Dateien aktualisiert werden. Während Steam und Sony nur die tatsächlich veränderten Daten herunterladen, packen Xbox und Ubisoft Connect offenbar größere Datenpakete aus.

Ubisoft selbst räumt ein, dass sie an Lösungen arbeiten, um die Größe in Zukunft zu reduzieren. Bis dahin bleibt das Problem bestehen.

Twitch Drops und Rabatte

Parallel zum Free Weekend startet eine Twitch Drop Aktion. Wenn du dein Ubisoft Konto mit Twitch verknüpfst und Streams mit aktivierten Drops ansiehst, erhältst du kosmetische Items. Nach einer Stunde bekommst du das Callinectes Logo, nach zwei Stunden das Venusian Shell Logo. Diese Items behältst du auch, wenn du das Spiel später kaufst. Die Twitch Aktion läuft vom 26. Februar bis zum 12. März um 18:00 Uhr.

Passend dazu gibt es Rabatte bei verschiedenen Händlern. Die Tribun Edition von Anno 117 ist bei Amazon und Media Markt stark vergünstigt. Im Ubisoft Store läuft aktuell der Lunar Sale mit bis zu 75 Prozent Nachlass.

