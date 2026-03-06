Anno 117: Pax Romana Patch 1.4.1 – Raytracing, Questfixer und absurde Download-Größen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Ubisoft Mainz hat am 5. März 2026 um 11 Uhr den Patch 1.4.1 für Anno 117: Pax Romana auf allen Plattformen veröffentlicht. Es handelt sich um einen kleineren Hotfix nach dem umfangreichen Patch 1.4, der vor rund zwei Wochen erschien und laut Steam-Bewertungen einige neue Probleme mitgebracht hatte. Der wichtigste Fix: Raytracing auf PS5, PS5 Pro und Xbox Series X ist wieder verfügbar. Das Feature war nach 1.4 auf Konsolen deaktiviert worden, weil es dort Stabilitätsprobleme verursacht hatte.

Was der Patch behebt

Neben dem Raytracing-Fix adressiert 1.4.1 eine Handvoll konkreter Probleme. Ein Baum in Kampagnenteil 2 ließ sich nicht fällen und blockierte damit den Spielfortschritt vollständig. Wer an dieser Stelle feststeckte, hatte keine Möglichkeit weiterzukommen. Dieser Bug ist behoben. Ebenfalls gelöst: Aquädukte zeigten fälschlicherweise die Meldung, dass Wasser nicht bergauf fließen kann, was bei vielen Spielenden für Verwirrung bei der Stadtplanung sorgte. Questprobleme aus der Vorgängerversion wurden ebenfalls angegangen: Bürgerquests ohne sichtbare Ziele im Quest-Tracker sowie sich wiederholende Quests, die eigentlich schon abgeschlossen waren, treten nicht mehr auf.

Zusätzlich wurden ein Koop-Desync beim Verschieben von DLC-Kosmetik-Wänden sowie Anzeigeprobleme im Baumenü bei Albion-Einträgen behoben.

Die absurden Download-Größen

Bemerkenswert an diesem Patch ist das Ungleichgewicht bei den Dateimengen. Steam-Spielende laden lediglich 533 Megabyte herunter. PC-Spielende über Ubisoft Connect benötigen 4,7 Gigabyte. PS5-Spielende laden 2,77 Gigabyte. Xbox-Spielende hingegen müssen 19 Gigabyte für denselben Inhalt herunterladen. Das ist kein Einzelfall, schon Patch 1.4 hatte ähnliche Diskrepanzen, damals sogar 77 Gigabyte auf der Xbox. Ubisoft Mainz hat angekündigt, die Konsolen-Download-Größen künftig reduzieren zu wollen, ohne jedoch konkrete Maßnahmen zu nennen.

Wie es mit Anno 117 weitergeht

Trotz der technischen Stolpersteine bleibt Anno 117: Pax Romana ein kommerzieller Erfolg. Die Steam-Bewertungen der letzten 30 Tage lagen zuletzt bei 56 Prozent positiv, ein deutlicher Einbruch gegenüber der Langzeitbewertung. Die Community kritisierte vor allem die Bugs aus Patch 1.4. Als nächster großer Inhalt ist der DLC Verheißung des Vulkans angekündigt. Ubisoft hat bislang noch kein Erscheinungsdatum genannt. Wer noch nicht in Anno 117 reingeschaut hat: Das Spiel ist im Ubisoft-Store gerade mit 25 Prozent Rabatt erhältlich, und mit dem Promo-Code PROMO20 gibt es nochmals 20 Prozent obendrauf.

Hier geht es zu unserer Game Review vom Spiel.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 8 + 6? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.