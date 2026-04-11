Anno 117-DLC bringt Katastrophe – Release schon in wenigen Tagen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Ruhe ist vorbei. Nach dem Release von Anno 117: Pax Romana kehrt jetzt die erste große Herausforderung zurück und die hat es in sich. Mit dem ersten DLC steht nicht nur neuer Content an. Es geht um etwas, das deine gesamte Stadt bedrohen kann.

Ubisoft hat es offiziell gemacht: Der erste DLC „Prophecies of Ash“ erscheint am 23. April. Damit müssen Fans nicht lange warten. Gerade einmal vier Monate nach Release bekommt das Spiel seine erste große Erweiterung. Und die bringt nicht nur neue Inhalte, sondern vor allem ein zentrales Problem.

Ein Vulkan wird zur größten Bedrohung

Die Erweiterung führt dich auf die neue Insel Cynis. Eine raue, wilde Region voller Ressourcen, aber auch voller Risiken. Denn direkt neben deiner Siedlung befindet sich ein aktiver Vulkan. Das verändert alles.

Plötzlich geht es nicht mehr nur um effiziente Produktionsketten oder Wachstum. Du musst deine Stadt so planen, dass sie mit einer möglichen Katastrophe umgehen kann. Und genau das bringt eine neue Spannung ins Spiel, wie auch schon in früheren Titeln. Nur größer (und besser).

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Neue Rohstoffe und Produktionsketten

Trotz der Gefahr lassen sich die Bewohner nicht aufhalten. Im Gegenteil. Ein neuer Rohstoff steht im Fokus: Obsidian. Dieser wird in komplett neuen Produktionsketten verarbeitet und eröffnet neue Möglichkeiten für deine Wirtschaft.

Doch wie so oft in Anno gilt: Mehr Chancen bedeuten auch mehr Risiko. Je stärker du expandierst, desto größer wird der Einfluss des Vulkans auf deine Stadt.

Trailer zeigt unterschwellige Bedrohung

Der Trailer zur Erweiterung setzt genau hier an. Die Bewohner leben scheinbar sorgenfrei, während im Hintergrund die Gefahr immer größer wird.

Mit „Prophecies of Ash“ geht Anno 117: Pax Romana einen interessanten Schritt. Die Erweiterung setzt nicht nur auf neue Inhalte, sondern auf eine neue Dynamik. Gefahr wird zum festen Bestandteil des Gameplays. Du musst reagieren, planen und Risiken abwägen. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch strategisch im Umgang mit der Umwelt.

Der erste DLC zeigt bereits, wohin die Reise gehen könnte. Weg vom reinen Aufbau, hin zu mehr Spannung und unvorhersehbaren Ereignissen. Und genau das könnte das Spiel langfristig deutlich interessanter machen.

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