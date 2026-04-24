Assassin’s Creed Black Flag Resynced nennt PC-Anforderungen, die nicht übertrieben ausfallen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Mit dem großen Reveal von Assassin’s Creed Black Flag Resynced hat Ubisoft nicht nur neue Spielszenen und Details zur Ausrichtung des Remakes gezeigt, sondern auch die offiziellen PC-Anforderungen nachgereicht. Und genau die dürften viele Spieler erst einmal beruhigen. Denn obwohl das Spiel klar wie ein modernes AAA-Remake auftritt, verlangt es nicht zwingend nach brandneuer High-End-Hardware. Der Publisher nennt als Mindestvoraussetzung unter anderem einen Ryzen 5 3600 oder Core i7-8700K sowie eine GTX 1660, RX 5500 XT oder Intel Arc A580.

Das ist deshalb spannend, weil Black Flag Resynced eben nicht einfach nur ein leicht aufgehübschter Port des 2013er-Spiels ist. Ubisoft beschreibt das Projekt als modernes Remake mit Raytracing, Upscaling und neuen Technik-Optionen. PC Gamer weist deshalb auch darauf hin, dass die Anforderungen eher an neuere Anvil-Titel wie Assassin’s Creed Shadows erinnern als an ein simples Remaster. Trotzdem bleibt der Einstieg auf PC deutlich zugänglicher, als viele nach dem ersten Showcase erwartet hatten.

Was Ubisoft bei den PC-Spezifikationen besonders wichtig macht

Der französische Publisher betont bei den offiziellen Angaben, dass die Presets mit dynamischer Auflösung und Upscaling kalkuliert wurden. Unterstützt werden laut Hersteller AMD FSR 4, Nvidia DLSS 4.5 und Intel XeSS 3. Dazu kommen HDR, Ultrawide-Support, unbegrenzte Framerates in Gameplay und Zwischensequenzen sowie spezielle Handheld-Presets. Ubisoft schreibt außerdem ausdrücklich, dass Edward Kenways Abenteuer am 09. Juli auch Steam Deck startet, weitere Details zur Steam-Deck-Version sollen noch folgen, laut Ubisoft.

Gerade dieser Punkt macht Hoffnung. Wenn Ubisoft das Spiel sauber für Handheld-PCs und Midrange-Systeme mitdenkt, profitieren am Ende oft auch klassische Desktop-Spieler davon. Es deutet darauf hin, dass das Team das Remake nicht nur für Screenshot-Momente gebaut hat, sondern auch dafür, dass es auf vielen Systemen ordentlich läuft.

Die offiziellen PC-Anforderungen von Black Flag Resynced

Neben Windows 11 als Betriebssystem und 65 GB freien SSD-Speicherplatz werden folgende System-Anforderungen zum Spiel gemacht:

Preset Ziel CPU GPU RAM Minimum 1920×1080, 30 FPS, Low, Ray Tracing Standard, Upscaler Balanced Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600 Nvidia GeForce GTX 1660 (6GB) / AMD Radeon RX 5500 XT (8GB) / Intel Arc A580 (8GB, ReBAR an) 16 GB Dual-Channel Empfohlen 1920×1080, 60 FPS, Medium, Ray Tracing Standard, Upscaler Balanced Intel Core i5-10600K / AMD Ryzen 5 3600 Nvidia GeForce RTX 3060 (12GB) / AMD Radeon RX 6600 XT (8GB) / Intel Arc B580 (12GB, ReBAR an) 16 GB Dual-Channel Hoch 2560×1440, 60 FPS, High, Ray Tracing Standard, Upscaler Balanced Intel Core i5-11600K / AMD Ryzen 5 5600X Nvidia GeForce RTX 3080 (10GB) / AMD Radeon RX 6800 XT (16GB) 16 GB Dual-Channel Extrem 3840×2160, 60 FPS, Ultra, Ray Tracing Extended, Upscaler Quality Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 5700X3D Nvidia GeForce RTX 4090 (24GB) / AMD Radeon RX 7900 XTX (24GB) 16 GB Dual-Channel

Die Tabelle basiert auf Ubisofts offizieller Übersicht zum Spiel.

Warum diese Anforderungen ein gutes Zeichen sind

Besonders interessant ist, dass Ubisoft bei 1080p und 60 FPS keine absurd teuren Komponenten verlangt. Eine RTX 3060 als empfohlene Karte wirkt im Jahr 2026 fast schon angenehm bodenständig. Für viele Spieler dürfte genau das die eigentliche Nachricht sein: Black Flag Resynced sieht deutlich moderner aus, aber zwingt dich nicht automatisch in einen teuren Komplettumbau deines Gaming-PCs. Wer in den letzten Jahren einen soliden Gaming-PC zusammengestellt hat, könnte hier schon ziemlich gut aufgestellt sein.

Und das ist gerade bei einem Remake wie diesem wichtig. Denn die Vorfreude auf Edward Kenways Rückkehr ist riesig. Wenn Ubisoft es jetzt auch noch schafft, das Spiel technisch sauber auf eine breite Hardwarebasis zu bringen, dann ist das einer der Punkte, die dem Remake am Ende richtig helfen könnten.

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