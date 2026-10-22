Serious Sam: The Third Encounter angekündigt – Kult-Shooter aus Europa kehrt zu seinen Wurzeln zurück

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Das könnte für manche vielleicht verwirrend sein. Croteam hat mit Serious Sam: The Third Encounter den neuesten Ableger seiner kultigen Shooter-Serie angekündigt – es handelt sich aber nicht um den offiziell dritten Teil. Tatsächlich kam im Jahr 2020 bereits Serious Sam 4 heraus. Stattdessen dürfte die nächste Ballerorgie an die ersten beiden Ego-Shooter aus Kroatien anknüpfen. Denn ursprünglich startete die Serie 2001 mit Serious Sam: The First Encounter, ein Jahr darauf folgte Serious Sam: The Second Encounter.

Im neuen Trailer gibt ist der Look sehr bunt. Trotz realistischer Texturen in den Umgebungen hatte Serious Sam bereits bereits diverse Cartoon-Elemente. Darüber hinaus darf wohl wieder mit besonders großen Gegnerhorden gerechnet werden. Denn seit jeher ist Serious Sam genau dafür bekannt, endlose Scharen an Aliens auf die Spieler loszulassen.

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Beim Setting waren Serious Sam 3 und Serious Sam 4 trotz alberner Sprüche etwas trister. Geht es nach dem ersten Bildmaterial, könnte The Third Encounter auch wieder zu den historischen Settings der Serie zurückkehren. In den ersten Ablegern wurden per Zeitmaschine alte Tempel erforscht, bevor Spiele wie Serious Sam 2 das Setting in Richtung Alienplaneten verlagerten.

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Wird Serious Sam: The Third Encounter auch etwas für Newcomer?

Besonders in Europa ist Serious Sam beliebt und blickt inzwischen auf eine 25-jährige Geschichte zurück. Ein wenig dürften damals Sprücheklopfer wie Duke Nukem die kroatischen Entwickler inspiriert haben. Sam hob sich spielerisch aber durch die großen Horden immer klar ab. Auf PlayStation 2 und GameCube gab es seinerzeit ein konsolenexklusives Spin-off namens Serious Sam: Next Encounter, das seitdem aber nicht neu aufgelegt wurde. Das könnte daran liegen, dass Croteam selbst nicht dafür zuständig war.

Wer sich auf den neuen Ableger vorbereiten will, kann The First Encounter und The Second Encounter als HD Remaster kaufen. Die die alten PC-Versionen gibt es auf GOG. Sonderlich wichtig war die absichtlich alberne Story aber nie. Es sollte also voraussichtlich für Neueinsteiger kein Muss sein, absolut alle Ableger nachzuholen, um beim neuesten Spiel einzusteigen. Inzwischen wird die Marke von Devolver Digital vertrieben, wo auch andere Indie-Entwickler Spin-offs wie den Twin-Stick-Shooter Serious Sam: Tormental entwickelt haben.

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