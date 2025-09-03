Ubisoft veröffentlicht PC-Demo zu Anno 117: Pax Romana

Eva KrummEvas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Ubisoft hat eine kostenlose Demo zu Anno 117: Pax Romana veröffentlicht, die bis zum 16. September auf Steam, im Ubisoft Store und im Epic Games Store verfügbar ist. Damit können Spielerinnen und Spieler schon jetzt einen Blick auf das bislang ambitionierteste Aufbauspiel der Reihe werfen, das am 13. November 2025 erscheint.

Auf der Gamescom war Anno 117: Pax Romana erstmals für die Öffentlichkeit spielbar und konnte direkt große Erfolge feiern. Der Titel wurde dort mit den Awards „Bestes PC-Spiel“ und „Bester Stand“ ausgezeichnet. Nun steht die kostenlose Demo weltweit allen Interessierten offen.

Während Anno 1800 kürzlich den Meilenstein von sechs Millionen Spielerinnen und Spielern erreichte, lädt die neue Demo dazu ein, Teil dieser wachsenden Community zu werden. In Anno 117 schlüpfen Spieler in die Rolle von Statthalterinnen und Statthaltern, die ihr eigenes römisches Territorium aufbauen und verwalten. Der Titel verspricht, die Serie in eine neue Ära zu führen und das Genre der Aufbauspiele auf ein bisher unerreichtes Niveau zu heben.

Technische Neuerungen für ein lebendiges Rom

Ubisoft Mainz setzt für Anno 117 auf die neue Empire Engine, die eine Vielzahl modernster Technologien nutzt. Das Ziel ist es, die bislang umfangreichste Simulation im Genre zu schaffen.

Zu den Highlights zählen:

Grafik und Atmosphäre Raytracing und Global Illumination

Atmosphärische Streuung und dynamisches Wetter

GPU getriebene Vegetation und Terrain Displacement Mapping Simulation Bevölkerungssimulation mit Tag Nacht Zyklus

Lebendige Straßen, Ereignisse im Kolosseum

Diese Features sollen die Provinzen nicht nur größer, sondern vor allem lebendiger wirken lassen. Damit hebt Anno 117 die historische Serie technisch wie atmosphärisch auf ein neues Level.

Release im November

Anno 117: Pax Romana erscheint am 13. November 2025 zeitgleich für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna und PC über Ubisoft Store, Steam und Epic Games Store. Ubisoft+ wird den Titel ebenfalls zum Start im Abo anbieten.

Mit der kostenlosen Demo erhalten Fans schon jetzt einen Vorgeschmack darauf, wie sich das römische Imperium im Spiel anfühlen wird. Wer neugierig ist, sollte sich beeilen. Die Testversion ist nur bis zum 16. September verfügbar.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!