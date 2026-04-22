Hogwarts Legacy 2 schon bald? Neue Spekulationen gewinnen an Fahrt

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Die Diskussion um Hogwarts Legacy 2 ist wieder da. Diesmal ist nicht ein großer Leak oder ein geheimnisvoller Teaser der Auslöser, sondern eine deutlich kleinere Beobachtung: Avalanche Software hat einen neuen Community Manager. In Fan-Kreisen wird das bereits als mögliches Zeichen gewertet, dass sich im Hintergrund langsam etwas bewegt.

Ganz ehrlich: Als alleiniger Beweis ist das dünn.

Denn ein Community Manager kann viele Aufgaben übernehmen, ohne dass direkt eine große Enthüllung bevorsteht. Genau darauf weisen auch viele Fans u.a. auf Reddit hin. Dort wird die Theorie zwar diskutiert, aber auch klar eingeordnet: Von einer einzelnen Einstellung sofort auf eine baldige Ankündigung zu schließen, ist ein ziemlich mutiger Sprung. Sehe ich genauso.

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Ganz unbegründet ist die Hoffnung allerdings nicht

Trotzdem kommt diese neue Spekulation nicht aus dem Nichts. Warner Bros. hat bereits 2024 deutlich gemacht, dass ein Nachfolger zu Hogwarts Legacy zu den größten Prioritäten des Unternehmens gehört. Finanz-Chef Gunnar Wiedenfels sprach damals von einem „sehr großen Schwerpunkt“ für die kommenden Jahre.

Das ist wichtig, weil es zeigt: Hogwarts Legacy 2 ist keine Wunschfantasie der Community, sondern ein Projekt, das auf Führungsebene längst als relevant gilt. Nur der Zeitpunkt bleibt offen.

Und genau deshalb springt die Diskussion jetzt sofort wieder an, sobald es das kleinste neue Signal gibt.

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Die HBO-Serie macht das Timing besonders spannend

Noch interessanter wird das Ganze mit Blick auf die kommende Harry-Potter-Serie von HBO. Laut aktuellen Berichten peilt HBO für die Serie einen Start zu Weihnachten 2026 an. Und genau hier wird es spannend.

Ein neues Hogwarts Legacy 2 in einem ähnlichen Zeitraum zu platzieren, wäre aus Marketingsicht ziemlich gut. Die Marke wäre dann ohnehin wieder überall präsent. Serie und Spiel könnten sich gegenseitig verstärken, selbst wenn die Inhalte nicht direkt zusammenhängen.

Das heißt nicht, dass Warner Bros. genau diesen Plan verfolgt. Aber die Idee wirkt plausibel genug, um die Spekulationen glaubwürdig erscheinen zu lassen. Und ganz neu ist sie auch nicht.

Die Community weiß ziemlich genau, was sie vom Sequel will

Was in den Diskussionen besonders auffällt: Viele Fans wollen gar nicht einfach nur „mehr vom Gleichen“. Der erste Teil war erfolgreich, weil er Hogwarts atmosphärisch unglaublich gut eingefangen hat. Doch genau beim eigentlichen Rollenspiel-Tiefgang sahen viele noch viel Luft nach oben.

Die Basis steht längst. Hogwarts selbst, das Kampfsystem und die generelle Magie des Settings haben schon im ersten Spiel funktioniert. Genau deshalb trauen viele Fans einem Sequel deutlich mehr zu als dem Original.

Eine Enthüllung beim Summer Game Fest?

Ob daraus wirklich schon bald eine Ankündigung wird, ist die große Frage. Ein möglicher Reveal in naher Zukunft klingt auf dem Papier durchaus nachvollziehbar. Gerade weil Warner Bros. das Projekt intern wichtig einstuft und Ende 2026/2027 als Serienstart für Harry Potter bereits im Raum steht, wäre ein erster Teaser im Sommer kein absurder Gedanke.

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Doch hier muss ich etwas bremsen: Offiziell gibt es dafür aktuell keinen Hinweis.

Und genau das ist der Unterschied, den man sauber ziehen muss. Hogwarts Legacy 2 ist sehr wahrscheinlich. Eine baldige Ankündigung ist möglich. Doch der neue Community Manager allein ist noch kein Beweis dafür.

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