Hogwarts Legacy 2: Wird Netflix den Kurs der Fortsetzung umkrempeln?

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Meldung hat es in sich: Netflix sondiert laut Reuters ein Angebot für Teile von Warner Bros. Discovery – konkret das Studio- und Streaming-Geschäft. WBD selbst prüft parallel „strategische Optionen“ nach mehreren unverlangten Interessensbekundungen. Das könnte die Zukunft von Hogwarts Legacy 2 beeinflussen.

Schon 2024 hieß es: Die Fortsetzung von Hogwarts Legacy soll erzählerisch mit der neuen Harry-Potter-TV-Serie verzahnt werden. Diese Serie ist für „Anfang 2027“ terminiert und genau hier wird’s spannend, falls Netflix tatsächlich (Teile von) WBDs Streamingrechten übernimmt, wie Variety feststellte.

Hogwarts Legacy 2 mit Netflix-Einfluss: Was sich konkret ändern könnte

Die Ausgangslage: Warner Bros. Discovery ist offen für Teilverkäufe (z. B. Streaming-Rechte), während Netflix laut Bericht ausdrücklich kein Interesse an linearen Kabelsendern hat. Sollte Netflix nur das Streaming-Geschäft übernehmen, könnte die geplante HBO-Anbindung zwar weiterhin stattfinden, aber mit neuer Plattform, neuen Absprachen und neuen Freigaben. Worst Case: die ursprünglich geplante inhaltliche Verzahnung wird verschoben oder neu zugeschnitten.

Für Hogwarts Legacy 2 heißt das: Die Story-Roadmap könnte angepasst werden, wenn Lizenz-/Plattformrechte wechseln. Das ist kein Automatismus, aber Studios sichern in solchen Fällen oft Alternativpfade (z. B. modulare Story-Beats, die ohne direkte Cross-Promo funktionieren). Der Knackpunkt ist das Timing: Serie (Anfang 2027) vs. kolportiertes Release-Fenster der Fortsetzung (spätes 2026/Anfang 2027).

Was belegt ist und was Spekulation bleibt:

Belegt: Netflix prüft einen Deal für WBD-Studio/Streaming; WBD bestätigt Strategiereview.

Netflix prüft einen Deal für WBD-Studio/Streaming; WBD bestätigt Strategiereview. Belegt: Geplante Story-Koordination zwischen Hogwarts Legacy-Sequel und der neuen Harry Potter-Serie.

Geplante Story-Koordination zwischen Hogwarts Legacy-Sequel und der neuen Harry Potter-Serie. Belegt: Die Harry Potter-Serie ist für 2027 datiert.

Die Harry Potter-Serie ist für 2027 datiert. Unbestätigt, aber plausibel: Release-Fenster von Hogwarts Legacy 2 für Ende 2026/Anfang 2027.

Drei Szenarien und ihre Folgen

Aus derzeitiger Sicht könnte folgendes passieren:

Vollübernahme (Studio + Streaming): Netflix bündelt Serie und Game-Marketing neu. Die Verzahnung bleibt möglich, nur die KPIs/Plattform ändern sich. Teilverkauf (nur Streaming-Rechte): Die HBO-Serie läuft künftig bei Netflix, aber die Gaming-Sparte bleibt bei Warner Bros. Discovery. Erfordert frische, teils komplexe Kooperationsverträge, was potenzielle Verzögerungen für den „Cross-Content“ bringen könnte. Kein Deal vor Release: Beide Projekte erscheinen wie geplant, die geplante Story-Brücke bleibt für den Hogwarts Legacy-Nachfolger intakt.

Für Fans bedeutet das: Hogwarts Legacy 2 bleibt heiß, aber die Cross-Over-Pläne hängen am M&A-Timing. Passiert der Deal vor Release, muss Warner/Netflix die Zusammenarbeit neu sortieren. Passiert er danach, dürfte die erzählerische Brücke bestehen bleiben.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!