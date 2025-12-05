Netflix kauft Warner Bros für 82,7 Milliarden Dollar – Größte Entertainment-Fusion aller Zeiten bestätigt

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Netflix hat bestätigt, Warner Bros. für insgesamt 82,7 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Die Vereinbarung, intern unter dem Codenamen „Project Noble“ geführt, verändert die weltweite Medienlandschaft fundamental. Mit einem Finanzierungspaket über 59 Milliarden US-Dollar, das durch ein Konsortium internationaler Banken bereitgestellt wurde, sichern Netflix-Co-CEOs Ted Sarandos und Greg Peters den größten Unternehmenskauf der Firmengeschichte und eine der größten Übernahmen aller Zeiten im Entertainment-Sektor.

Die Meldung wurde am heute veröffentlicht und hat Hollywood innerhalb weniger Minuten in Alarmbereitschaft versetzt.

Für Netflix ist es ein radikaler Schritt hin zu einem vollwertigen Entertainment-Konglomerat mit Studio-, Kinofilm- und TV-Netzwerk-Strukturen. Für Warner Bros. könnte es das Ende jahrzehntelanger Unsicherheiten nach mehreren problematischen Fusionen bedeuten.

Was Netflix plant: Mehr Content, mehr Kontrolle und Milliarden an Einsparungen

Netflix kündigte an, Warner Bros. nicht zu zerschlagen, sondern dessen bestehende Strukturen zu erhalten. Das betrifft auch das Kino-Geschäft: „Wir planen, die aktuellen Abläufe von Warner Bros., inklusive der Kinostarts, aufrechtzuerhalten.“ Damit versucht Netflix, Sorgen der Kinoindustrie und Regisseure zu dämpfen, die jahrzehntelang mit Warner Bros. zusammengearbeitet haben.

Der Streaming-Gigant umreist die strategischen Ziele. Immerhin möchte man mit der Übernahme 2 bis 3 Milliarden US-Dollar pro Jahr sparen. Das Unternehmen erhofft sich dadurch eine Stärkung der Studio- und Produktionskapazitäten (weniger Zukäufe). Das Portfolio wird um einige starke Marken erweitert: DC, Harry Potter, Dune, Game of Thrones, Looney Tunes, Herr der Ringe u. v. m.

Gegenüber Kreativen betont Netflix, wie The Hollywood Reporter berichtet: „Durch die Kombination von Netflix’ globaler Reichweite mit Warner Bros.’ legendären Marken entsteht mehr Wert für Talente.“ Kurzum: Netflix will das gesamte Warner-IP-Ökosystem international auf eine Weise skalieren, wie es Warner Bros. Discovery allein zuletzt nicht mehr gelang.

Was bekommen Warner-Shareholder?

Aktionäre von Warner Bros. Discovery erhalten 23,25 US-Dollar in Bar und 4,5 US-Dollar in Netflix-Aktien. Für jede gehaltene Warner Bros. Discovery-Aktie.

Der Deal beinhaltet zudem eine irrwitzig hohe Break-up Fee von 5,8 Milliarden Dollar, sollte die Übernahme scheitern, muss Netflix dieses Geld trotzdem an Warner Bros zahlen. Eine solche Summe zeigt, wie entschlossen Netflix ist, diesen Kauf abzuschließen. Parallel dazu wird das klassische TV-Geschäft von WBD – etwa CNN, TNT, HGTV und Discovery+ – in ein eigenes Unternehmen ausgelagert. Das Spin-off soll im 3. Quartal 2026 erfolgen.

Netflix & Warner Bros.: Warum dieser Deal einen Erdrutsch im Entertainment bedeutet

Diese Übernahme ist so monumental, dass sie die komplette Content-Landschaft durcheinanderwirbelt. Damit wird Netflix zur größten Entertainment-Firma der Welt. Die Kombi aus Warner-Marken und der Netflix-Infrastruktur wäre eine wahre Kraft am Entertainment-Sektor. HBO und Harry Potter bei Netflix? Auch wenn nicht sofort alle Inhalte von Warner Bros. verschwinden, ist absehbar, dass Netflix diese Marken zum eigenen Wachstum nutzt.

Wird Max in Netflix integriert? Bleibt es bestehen? Noch ist nichts offiziell. Was wir als Endverbraucher bekommen würden? Eine massive Streaming-Bibliothek, die wahrscheinlich auch teurer wird, als wir es heute kennen.

Doch noch ist nicht alles beschlossen. Der Deal ist so groß, dass internationale Kartellbehörden definitiv eine monatelange Prüfung einleiten werden. Die Übernahme ist also bestätigt, aber noch nicht abgeschlossen.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!