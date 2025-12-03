Stranger Things Staffel 5 enthält einen witzigen NES-Fehler, den nur eingefleischte Retro-Fans entdecken

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Stranger Things Staffel 5 Vol. 1 steckt wie gewohnt voller 80er-Nostalgie. Eine Szene sorgt jedoch für Gesprächsstoff, zumindest bei Retro-Fans, die genau hinschauen. Solltest du den ersten Teil, der neuen Staffel, welcher am 27. November 2025 seit 02:00 Uhr (deutscher Zeit) verfügbar ist, noch nicht gesehen haben, lies jetzt noch nicht weiter.

Spoiler-Warnung

Der junge Derek Turnbow sitzt in seinem Zimmer, hält einen NES-Controller in der Hand und spielt Ghosts ’n Goblins. Das passt perfekt zur Story, denn die neue Staffel beginnt im Herbst 1987 und die NES-Version des Spiels erschien bereits Ende 1986 in Nordamerika. Das passt zusammen.

Stranger Things Staffel 5: Diesen „Film-Fehler“ entdecken nur Hardcore-Fans

Doch beim genaueren Hinsehen fällt ein Fehler auf. Die Szene zeigt NICHT die NES-Version, sondern eindeutig das original Arcade-Spiel. Eine schwarze Leiste am oberen Bildschirmrand verrät das sofort, wie TimeExtension.com zuerst meldete. Die NES-Fassung sah damals technisch deutlich schwächer aus und vor allem lief das echte Arcade-Modul nicht einfach so auf einem Wohnzimmer-Fernseher.

In der Serie wird sogar das NES-Modul ins Bild gehalten, als Dereks Schwester es wütend aus der Konsole zieht. Die Details stimmen also, nur das Bild nicht. Vermutlich wurde versehentlich Footage aus der Arcade-Variante verwendet. Für die Handlung spielt das keine Rolle, aber für Retro-Nerds ist es ein herrlicher kleiner Fehler.

Derek scheint den Patzer allerdings gut zu verkraften, denn er besitzt eine vollständige „Hang-On“-Arcade-Maschine von SEGA in seinem Zimmer. Für ein Kind im Jahr 1987 wäre das ein absoluter Luxus und definitiv ein größerer Hingucker als ein falsches Videobild.

Netflix-Phänomen mit realen Details

Auch sonst zeigt sich wieder, wie detailverliebt die Stranger-Things-Community ist. Viele Fans experimentieren sogar mit realen Telefonnummern, die im Bild erscheinen. Ruft man die Nummer vom „Missing Teen“-Poster in den USA an, landet man bei einer aufgezeichneten Nachricht des Hawkins Police Department, das nach Jane Hopper sucht.

Stranger Things Staffel 5 wird in drei Teilen veröffentlicht. Die ersten 4 Folgen sind bereits auf Netflix verfügbar. Der zweite Teil erscheint bei uns am zweiten Weihnachtstag, genauer am 26. Dezember ab 02:00 Uhr (MEZ). Das große Serienfinale startet am 01. Januar 2026 um 02:00 Uhr. Damit stehen Fans hierzulande wieder vor der wichtigen Frage: sofort schauen oder ein paar Stunden schlafen? Um im Sinne der Duffer-Brüder die Serie zu sehen, solltest du an deinen TV-Einstellungen arbeiten. Wie genau erklärt dir dieser Artikel.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!