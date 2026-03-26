Xbox Game Pass + Netflix in einem Abo? Microsoft prüft überraschendes Bundle

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Wahrscheinlich! - Es gibt deutliche Anzeichen, die für die Echtheit sprechen.
Der Xbox Game Pass wird oft als „Netflix für Spiele“ bezeichnet. Doch in Zukunft könnte dieser Vergleich plötzlich wörtlich werden. Laut aktuellen Berichten prüfen Microsoft und Netflix offenbar ein gemeinsames Abo-Bundle, das Gaming und Streaming in einem Paket vereint.
Offiziell bestätigt ist das noch nicht. Trotzdem zeigen mehrere Hinweise, dass hinter den Kulissen bereits Gespräche stattfinden.
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Gespräche zwischen Microsoft und Netflix
Berichten zufolge haben Vertreter beider Unternehmen über mögliche Kooperationen gesprochen. Dabei ging es um die Idee, Xbox Game Pass und Netflix in einem gemeinsamen Abonnement anzubieten.
Der Gedanke dahinter ist relativ einfach: Spieler könnten mit einem monatlichen Preis sowohl Zugriff auf eine große Spielebibliothek als auch auf Serien und Filme erhalten.
Netflix-Co-CEO Greg Peters soll laut Berichten offen für solche Ideen sein. Gleichzeitig betonte er aber auch, dass eine mögliche Zusammenarbeit nur dann Sinn ergibt, wenn sie für beide Unternehmen und die Nutzer einen klaren Mehrwert bieten.
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Neuer Xbox-Chef prüft Veränderungen beim Game Pass
Die Diskussion um ein Bundle fällt in eine Phase großer Veränderungen bei Xbox. Die neue Xbox-Chefin Asha Sharma prüft derzeit mehrere Möglichkeiten, um den Game Pass attraktiver zu machen.
Dazu gehören laut Berichten:
- günstigere Abo-Modelle
- neue Preisstrukturen
- mögliche Partnerschaften mit anderen Diensten
Ein Netflix-Bundle wäre also nur eine von mehreren Optionen, über die intern nachgedacht wird.
Kritik nach Preiserhöhungen
Der Xbox Game Pass gehört zu den wichtigsten Diensten im Gaming-Bereich. Seit seinem Start 2017 bietet er eine große Bibliothek an Spielen gegen eine monatliche Gebühr.
In den letzten Jahren gab es jedoch mehrere Preiserhöhungen, die bei vielen Spielern für Kritik sorgten. Besonders die Ultimate-Stufe wurde deutlich teurer.
Ein neues Bundle mit zusätzlichen Diensten könnte deshalb eine Möglichkeit sein, den wahrgenommenen Wert des Abos wieder zu steigern.
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Noch keine offizielle Bestätigung
Wichtig ist jedoch: Bisher handelt es sich lediglich um Gespräche und Überlegungen. Weder Microsoft noch Netflix haben ein gemeinsames Abo offiziell angekündigt.
Trotzdem zeigt die Idee, wohin sich die Branche entwickeln könnte. Gaming-Abos und Streaming-Dienste wachsen immer stärker zusammen – und ein kombiniertes Angebot aus Spielen, Serien und Filmen wäre ein logischer nächster Schritt.
Ob ein Game-Pass-Netflix-Bundle tatsächlich kommt, dürfte sich daher erst in den kommenden Monaten entscheiden.
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