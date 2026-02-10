Xbox Game Pass vor nächster Preiserhöhung und Microsoft packt angeblich ein Feature drauf, das niemand wollte

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Falls du dachtest, die letzte Preiserhöhung von Xbox Game Pass wäre fürs Erste genug gewesen: schlechte Nachrichten. Laut neuen Berichten deutet vieles darauf hin, dass Microsoft bereits die nächste Runde vorbereitet, inklusive einer „Erweiterung“, die vermutlich niemand auf seiner Wunschliste hatte.

Du erinnerst dich? Ende 2025 hatte Microsoft die Preise für Xbox Game Pass teils um fast 50 Prozent angehoben. Damals hieß es, das sei notwendig, um „weiterhin hochwertige Inhalte liefern zu können“. Meine Übersetzung: Alles wird teurer, also zahl bitte mehr. Nun sieht es so aus, als würde dieses Argument erneut aus der Schublade geholt. Eine weitere Preiserhöhung ist laut aktuellen Berichten keineswegs ausgeschlossen.

Xbox Game Pass: Bald wieder teurer, aber warum eigentlich?

Wie The Verge berichtet, prüft Microsoft derzeit neue Wege, um Xbox Game Pass „auszubauen“ bzw. noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Konkret geht es um zusätzliche Bündelungen mit externen Diensten, ähnlich wie es bereits mit EA Play oder Ubisoft+ Classics der Fall ist. Klingt auf dem Papier nach Mehrwert, läuft in der Praxis aber oft auf eines hinaus: höhere Preise für alle, egal ob man die Extras nutzt oder nicht.

Noch ist unklar, welche Game-Pass-Stufe betroffen wäre und wie stark die Preise steigen könnten. Doch wer die letzten Jahre verfolgt hat, weiß: Wenn Microsoft von „Expansion“ spricht, wird es selten günstiger.

Das neue Perk: Xbox Game Pass über TV-Boxen?

Gerüchten zufolge plant Microsoft, Xbox Game Pass auf TV-Boxen (z.B. von Sky) zu bringen. Also nicht nur auf Smart-TVs, Browser oder Streaming-Sticks, sondern direkt über klassische TV-Boxen. Wenn du dir jetzt denkst, dass du Forza Horizon 6 gerne über deine TV-Box spielen möchtest, dann hast du vielleicht in Zukunft die Möglichkeit dazu. Gefühlt fühle ich mich ins Jahr 2010 (oder vielleicht noch früher) katapultiert bei dieser „Idee“, aber ja, für alles gibt es Abnehmer.

Doch nun zur ernsten Frage: Soll ich (wieder) mehr zahlen? Für etwas, das ich selbst vermutlich nie nutzen werde? Das größte Problem ist dabei nicht einmal das Feature an sich, sondern das Modell dahinter. Sollte der Xbox Game Pass tatsächlich um TV-Boxen erweitert werden, ist kaum vorstellbar, dass Microsoft diesen Schritt ohne eine Preisanpassung geht. Wahrscheinlich würde das Ganze zunächst der Ultimate-Stufe vorbehalten sein. Und die ist schon jetzt alles andere als günstig. Aktuell kostet Xbox Game Pass Ultimate 26,99 Euro pro Monat, also stolze 323,88 Euro im Jahr. Bei gewissen Aktionen weniger.

Wichtig: Offiziell bestätigt ist noch nichts, überrascht wäre ich davon allerdings nicht. Trotzdem bleibt der Game Pass Ultimate für mich ein gutes Angebot. Neben rund 400 Spielen, die ich theoretisch auf einer Xbox-Konsole (die ich gar nicht besitze) spielen könnte, habe ich Zugriff auf die Titel am PC und über andere Geräte. Dazu kommen große Releases wie Forza Horizon 6, Fable, Halo, Gears und Co. direkt zum Erscheinungstag. Manche Spiele muss ich nicht einmal herunterladen, sondern kann sie bequem über die Cloud spielen. Mit meiner „High-Speed-Bambus-Internetleitung“ funktioniert das sogar erstaunlich gut.

Rechnet man die knapp 324 Euro im Jahr um, relativiert sich der Preis schnell: Das entspricht etwa vier Vollpreisspielen zu je 80 Euro. Und früher habe ich mir oft deutlich mehr Spiele gekauft, als ich jemals spielen konnte für mehr Geld.

