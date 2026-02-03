DailyGame - Gaming News - Xbox - Xbox Game Pass im Februar: Rollenspiel-Giganten, Day-One-Kracher und echte Genre-Vielfalt
Das erwartet dich!

Xbox Game Pass im Februar: Rollenspiel-Giganten, Day-One-Kracher und echte Genre-Vielfalt

Microsoft liefert im Februar ein starkes Game-Pass-Line-up mit Avowed, Avatar, High on Life 2, Madden NFL 26 und vielen Indies.

Artikel von Markus + unter Mithilfe von KI *.

Microsoft macht den Februar 2026 zu einem der dichtesten Monate des Jahres für den Xbox Game Pass. Zwischen Day-One-Releases, großen Rollenspielen und kreativen Indies ist fast jedes Genre vertreten und einige Titel sind echte System-Seller.

Direkt spielbar sind Final Fantasy II sowie Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Ersteres bringt klassisches JRPG-Drama, letzteres liefert überdrehte Action mit Goro Majima als Piratenkapitän, inklusive Kämpfen an Land und auf See.

Xbox Game Pass im Februar: Das erwartet dich

Am 05. Februar folgt Madden NFL 26 mit Franchise-, Superstar- und Ultimate-Team-Modi. Zeitgleich erscheint Paw Patrol Rescue Wheels: Championship, ein zugänglicher Racer mit Koop-Fokus für jüngere Spieler.

Der Mittelteil des Monats gehört kreativen Konzepten: Relooted setzt auf afro-futuristische Heist-Action rund um Kulturgüter, BlazBlue Entropy Effect X liefert stylishe Roguelite-Prügelaction. Roadside Research lässt Aliens undercover an einer Tankstelle arbeiten, während Starsand Island entschleunigte Insel-Idylle mit Farming, Angeln und Erkundung bietet.

Madden NFL 26 ist Teil des Xbox Game Pass im Februar 2026. - Bild: Tiburon, EA

Madden NFL 26 ist Teil des Xbox Game Pass im Februar 2026. – Bild: Tiburon, EA

Kingdom Come: Deliverance als native Xbox Series-Version?

Am 13. Februar startet High on Life 2 direkt zum Release im Abo. Das abgedrehte Sci-Fi-Actionspiel setzt wieder auf sprechende Waffen, absurden Humor und rasante Kämpfe quer durch die Galaxie. Ebenfalls am 13. Februar kommt Kingdom Come: Deliverance. Das realistische Mittelalter-RPG mit Fokus auf Story, Entscheidungen und historischer Authentizität erhält damit neuen Schub und sorgt parallel für Gerüchte um eine aktuelle Konsolenversion. Fix ist noch nix. Der offizielle Xbox-Beitrag kommentiert nicht, dass es sich hierbei um die Xbox Series X/S-Version handelt, sondern liefert nur eine allgemeine Spielbeschreibung.

Mit Avatar: Frontiers of Pandora erkundest du als Na’vi die Westgrenze Pandoras, inklusive optionaler Third-Person-Perspektive. Gleichzeitig erscheint Avowed, das neue Fantasy-RPG von Obsidian, angesiedelt in der Welt von Pillars of Eternity, eines der wichtigsten Rollenspiele im Xbox-Portfolio für Game Pass Premium.

Hier eine komplette Übersicht für den Februar:

Datum Spiel Plattformen Game Pass Hinweis
Jetzt verfügbar Final Fantasy II Cloud, Xbox Series X/S, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
Jetzt verfügbar Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Cloud, Konsole, Handheld, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
05.02.26 Madden NFL 26 Cloud, Konsole, PC Ultimate, PC Game Pass
05.02.26 Paw Patrol Rescue Wheels: Championship Cloud, Konsole, Handheld, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
10.02.26 Relooted Cloud, Xbox Series X/S, PC Ultimate, PC Game Pass
12.02.26 BlazBlue Entropy Effect X Cloud, Xbox Series X/S, PC Ultimate, PC Game Pass
12.02.26 Roadside Research Cloud, Xbox Series X/S, PC Ultimate, PC Game Pass Game Preview
12.02.26 Starsand Island Cloud, Xbox Series X/S, PC Ultimate, PC Game Pass
13.02.26 High On Life 2 Cloud, Xbox Series X/S, PC Ultimate, PC Game Pass Day One
13.02.26 Kingdom Come: Deliverance Cloud, Konsole, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
17.02.26 Avatar: Frontiers of Pandora Cloud, Xbox Series X/S, Handheld, PC Ultimate, PC Game Pass
17.02.26 Avowed Cloud, Xbox Series X/S, PC Premium

Zusätzlich gibt es Season-Updates für Call of Duty, In-Game-Belohnungen für The First Descendant und Rainbow Six Siege sowie kleinere Titel wie A Game About Digging A Hole oder das erzählerische Indika. Verabschieden musst du dich am 15. Februar von Madden NFL 24.

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.

