Xbox Game Pass im Februar: Rollenspiel-Giganten, Day-One-Kracher und echte Genre-Vielfalt

Microsoft macht den Februar 2026 zu einem der dichtesten Monate des Jahres für den Xbox Game Pass. Zwischen Day-One-Releases, großen Rollenspielen und kreativen Indies ist fast jedes Genre vertreten und einige Titel sind echte System-Seller.

Direkt spielbar sind Final Fantasy II sowie Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Ersteres bringt klassisches JRPG-Drama, letzteres liefert überdrehte Action mit Goro Majima als Piratenkapitän, inklusive Kämpfen an Land und auf See.

Xbox Game Pass im Februar: Das erwartet dich

Am 05. Februar folgt Madden NFL 26 mit Franchise-, Superstar- und Ultimate-Team-Modi. Zeitgleich erscheint Paw Patrol Rescue Wheels: Championship, ein zugänglicher Racer mit Koop-Fokus für jüngere Spieler.

Der Mittelteil des Monats gehört kreativen Konzepten: Relooted setzt auf afro-futuristische Heist-Action rund um Kulturgüter, BlazBlue Entropy Effect X liefert stylishe Roguelite-Prügelaction. Roadside Research lässt Aliens undercover an einer Tankstelle arbeiten, während Starsand Island entschleunigte Insel-Idylle mit Farming, Angeln und Erkundung bietet.

Kingdom Come: Deliverance als native Xbox Series-Version?

Am 13. Februar startet High on Life 2 direkt zum Release im Abo. Das abgedrehte Sci-Fi-Actionspiel setzt wieder auf sprechende Waffen, absurden Humor und rasante Kämpfe quer durch die Galaxie. Ebenfalls am 13. Februar kommt Kingdom Come: Deliverance. Das realistische Mittelalter-RPG mit Fokus auf Story, Entscheidungen und historischer Authentizität erhält damit neuen Schub und sorgt parallel für Gerüchte um eine aktuelle Konsolenversion. Fix ist noch nix. Der offizielle Xbox-Beitrag kommentiert nicht, dass es sich hierbei um die Xbox Series X/S-Version handelt, sondern liefert nur eine allgemeine Spielbeschreibung.

Mit Avatar: Frontiers of Pandora erkundest du als Na’vi die Westgrenze Pandoras, inklusive optionaler Third-Person-Perspektive. Gleichzeitig erscheint Avowed, das neue Fantasy-RPG von Obsidian, angesiedelt in der Welt von Pillars of Eternity, eines der wichtigsten Rollenspiele im Xbox-Portfolio für Game Pass Premium.

Hier eine komplette Übersicht für den Februar:

Datum Spiel Plattformen Game Pass Hinweis Jetzt verfügbar Final Fantasy II Cloud, Xbox Series X/S, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Jetzt verfügbar Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Cloud, Konsole, Handheld, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass 05.02.26 Madden NFL 26 Cloud, Konsole, PC Ultimate, PC Game Pass 05.02.26 Paw Patrol Rescue Wheels: Championship Cloud, Konsole, Handheld, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass 10.02.26 Relooted Cloud, Xbox Series X/S, PC Ultimate, PC Game Pass 12.02.26 BlazBlue Entropy Effect X Cloud, Xbox Series X/S, PC Ultimate, PC Game Pass 12.02.26 Roadside Research Cloud, Xbox Series X/S, PC Ultimate, PC Game Pass Game Preview 12.02.26 Starsand Island Cloud, Xbox Series X/S, PC Ultimate, PC Game Pass 13.02.26 High On Life 2 Cloud, Xbox Series X/S, PC Ultimate, PC Game Pass Day One 13.02.26 Kingdom Come: Deliverance Cloud, Konsole, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass 17.02.26 Avatar: Frontiers of Pandora Cloud, Xbox Series X/S, Handheld, PC Ultimate, PC Game Pass 17.02.26 Avowed Cloud, Xbox Series X/S, PC Premium

Zusätzlich gibt es Season-Updates für Call of Duty, In-Game-Belohnungen für The First Descendant und Rainbow Six Siege sowie kleinere Titel wie A Game About Digging A Hole oder das erzählerische Indika. Verabschieden musst du dich am 15. Februar von Madden NFL 24.

