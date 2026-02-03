DailyGame - Gaming News - Kingdom Come: Deliverance für PS5 vor Release? – Game Pass-Termin löst Leak-Welle aus
Klare Anzeichen

Kingdom Come: Deliverance für PS5 vor Release? – Game Pass-Termin löst Leak-Welle aus

Leak deutet an: Kingdom Come Deliverance erscheint bald für PS5. Game Pass-Start am 13. Februar verstärkt die Hinweise.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?
Sehr wahrscheinlich! - Mehrere unabhängige Quellen bestätigen diesen Leak.

Jetzt überschlagen sich die Hinweise. Kingdom Come: Deliverance könnte schon in wenigen Tagen in einer nativen PS5-Version erscheinen und ausgerechnet der Xbox Game Pass sorgt für die stärksten Indizien.

Der X.com-Account von Xbox Game Pass meldet, dass das Mittelalter-Rollenspiel am 13. Februar 2026 in den XGP aufgenommen wird. Genau dieser Termin gilt nun als möglicher Startpunkt für eine technische Neuauflage auf den aktuellen Konsolen.

Zusätzlich kursieren Berichte über Einträge im PlayStation Store, die auf eine eigene PS5-Version hindeuten (via PlayStation Game Size, ebenfalls auf X.com). Solche Datenbank-Leaks sind in der Vergangenheit oft Vorboten offizieller Ankündigungen gewesen. Noch haben sich weder Warhorse Studios noch Publisher dazu geäußert, aber das Timing wirkt auffällig.

Native PS5- und Xbox Series-Version von Kingdom Come: Deliverance am 13. Februar

Wenn ein Titel in einen großen Abo-Dienst kommt, erscheinen oft zeitgleich optimierte Fassungen oder „Next-Gen“-Versionen. Das würde auch hier Sinn ergeben. Kingdom Come: Deliverance ist technisch anspruchsvoll und profitierte schon auf PC stark von moderner Hardware. Eine PS5- und Xbox-Series-Version könnte höhere Auflösung, bessere Framerates und kürzere Ladezeiten bringen.Genau das, was viele Fans seit Jahren fordern.

Der Game Pass-Termin am 13. Februar ist dabei der entscheidende Punkt. Mehrere Leaks deuten darauf hin, dass bis dahin etwas passieren muss. Ein Shadow-Drop oder eine kurzfristige Ankündigung wäre nicht ungewöhnlich.

Derzeit handelt es sich um Leaks und Datenspuren, keine bestätigten Aussagen der Entwickler. Doch gerade bei Store-Daten und Game Pass-Zeitplänen lagen solche Hinweise oft richtig. Alles deutet darauf hin, dass Kingdom Come: Deliverance kurz vor einem Next-Gen-Start steht.

Das Mittelalter-Rollenspiel erschien ursprünglich am 13. Februar 2018 für PC, PS4 und Xbox One. Für das zweite Spiel gab es im DailyGame-Testbericht von Sinan eine 7 von 10. Warum das so war? Das könnt ihr gerne selbst nachlesen. Warhorse Studios arbeitet bereits an einem weiteren Mittelalter-Spiel, sowie an einem unbekannten Unreal Engine-Titel.

