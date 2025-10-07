Kurios: Xbox Game Pass wird teurer, aber offenbar nicht überall?

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Microsoft dreht am Game Pass-Rad: Ultimate steigt von 19,99 auf 26,99 Euro pro Monat. Gleichzeitig führt Xbox die neuen Stufen Essential, Premium und Ultimate für den Game Pass offiziell ein. Mehr Katalog, mehr Day-One, mehr Cloud. So das Versprechen von Xbox.

Gleichzeitig sorgt ein Detail für Aufsehen: Auf Reddit berichten Nutzer, dass die Erhöhung laufende, automatisch verlängerte Abos in einigen Ländern vorerst nicht trifft. Wer kündigt und neu abschließt, zahlt jedoch sofort die neuen Tarife. Eine offizielle Länderliste gibt es (noch) nicht.

Die neuen Stufen – kurz erklärt

Essential ersetzt Core, kostet weiter rund 8,99 Euro, bietet Online-Multiplayer, Cloud-Zugang und einen kleinen Katalog. Premium liegt bei 12,99 Euro, bringt einen größeren Pool an Spielen, aber keine Day-One-Releases (die sollen innerhalb eines Jahres folgen). Ultimate ist das volle Paket: Ubisoft+ Classics, erweiterte Cloud-Features und laut Microsoft 75+ Day-One-Titel pro Jahr – jetzt für 26,99 Euro pro Monat.

Warum der Aufpreis? Offiziell „mehr Wert“: größerer Katalog, neue Partner und technische Upgrades. Microsofts Kommunikationschef Dustin Blackwell betont, man nehme Preiserhöhungen „nicht leicht“ und wolle gleichzeitig zusätzlichen Mehrwert liefern. Die Community reagiert trotzdem kritisch – auch wegen der Höhe des Sprungs. Manche scherzten bereits bei uns, dass der XGP-Preis mit jenem von Kakao und Kaffee gleichgeschalten wurde.

Spannend für Schnäppchenjäger: Einige Händler verkaufen weiterhin Codes zum alten Ultimate-Preis – teils offen kommuniziert. Ob und wie lange das funktioniert, ist unklar und hängt davon ab, wie Microsoft die neuen Konditionen durchsetzt.

Wichtig für Bestandskunden: Wenn du ein aktives, sich automatisch verlängerndes Abo hast, könnte dein Preis in bestimmten Regionen vorerst stabil bleiben. Kündigst du jetzt und kehrst später zurück – oder wechselst die Stufe -, greift sehr wahrscheinlich sofort der neue Tarif. Prüfe also zuerst dein Konto, bevor du spontan änderst.

Xbox Game Pass: Was du jetzt tun solltest…

Im Microsoft-Konto prüfen, ob dein Abo „wiederkehrend“ aktiv ist.

Abwägen, ob Premium (ohne Day-One) deine Needs günstiger erfüllt.

Augen auf beim Code-Kauf: Seriöse Händler können temporär noch alte Preise haben, allerdings wechselt die Verfügbarkeit schnell.

Der Game Pass bleibt stark, aber komplizierter. Wer clever prüft, kann in einigen Regionen den alten Preis behalten. Alle anderen sollten genau vergleichen, welche Stufe wirklich zu ihrem Spielalltag passt.

