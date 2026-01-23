Neue Xbox-Hardware bei Forza Horizon 6? – Verhüllte Konsolen sorgen für Spekulationen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Ein unscheinbarer Screenshot aus einem neuen Clip zu Forza Horizon 6 sorgt aktuell für ordentlich Gesprächsstoff. In einem Studio-Setup sind mehrere schwarze, abgedeckte Geräte zu sehen und sofort stellt sich die Frage: Zeigt Xbox hier bereits neue Hardware oder steckt etwas ganz anderes dahinter?

Auf X.com spekulieren einige Nutzer unter dem Beitrag von „LechuCzechu“, dass es sich um bislang unbekannte Xbox-Konsolen handeln könnte. Andere gehen sogar weiter und vermuten versteckte PS5-Devkits, die aus Marketinggründen nicht gezeigt werden durften. Gerade weil Xbox Forza Horizon 6 stark als Xbox- und PC-Titel positioniert, halten manche diese Theorie für plausibel.

Deutlich nüchterner fällt jedoch die Einschätzung vieler Entwickler-naher Stimmen aus. Mehrere Kommentare weisen darauf hin, dass es sich sehr wahrscheinlich um Dev-Kits der aktuellen Generation handelt. Diese dürfen laut gängigen NDA-Regelungen weder von First- noch Third-Party-Studios offen gezeigt werden, selbst dann nicht, wenn sie zur eigenen Plattform gehören. Das komplette Abdecken wäre also schlicht Vertragsstandard.

Warum Xbox kein Risiko eingehen will

Hinzu kommt ein weiterer Punkt: Jede sichtbare Konsole würde sofort neue Gerüchte rund um eine „Xbox Series X Pro“ oder gar eine nächste Generation befeuern. Genau das dürfte Microsoft vermeiden wollen. Stattdessen konzentriert sich Xbox aktuell klar auf Software, Game Pass und Plattform-Offenheit. Hardware-Ankündigungen wären dafür eher kontraproduktiv.

So spannend die Spekulationen auch sind: Alles deutet darauf hin, dass unter den schwarzen Hüllen keine neue Xbox steckt, sondern ganz gewöhnliche Entwicklungsgeräte. Für echte Hardware-Neuigkeiten dürfte Microsoft einen deutlich besseren Rahmen wählen und nicht einen Forza-Clip. Bis dahin bleibt das Thema vor allem eines: perfektes Futter für die Gerüchteküche rund um die nächste Xbox, die angeblich 2027 kommen soll. Andererseits ist der RAM- und GPU-Markt derzeit ordentlich nach oben in Bewegung. Und eine neue Xbox für 1.000 Euro und mehr möchte wohl in der aktuellen Zeit niemand haben. Also ist auch der Zeitraum sehr fragwürdig. Angeblich überlegt Sony sogar den Release der PlayStation 6 auf 2029/2030 zu verschieben.

