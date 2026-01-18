Nein, wir brauchen keine PS6 im Jahr 2027 – Warum Sony jetzt bremsen sollte

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Diskussion um die PlayStation 6 wird lauter und diesmal kommt der Widerstand nicht nur von Fans, sondern auch aus der Branche selbst. Der Tenor ist überraschend klar: Eine PS6 im Jahr 2027 wäre Wahnsinn. Selbst Jason Schreier, einer der bekanntesten Spielejournalisten weltweit, sagt offen, dass sich die PS5 so anfühlt, als hätte sie gerade erst angefangen. Und genau hier liegt das Problem, dass er ziemlich gut erkannt hat.

Die PS5 hat ihr Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft: Wenn man ehrlich ist, fühlt sich die PlayStation 5 für viele immer noch nicht wie eine vollständig ausgereifte Generation an. Echte Next-Gen-Exklusivtitel sind rar, viele große Games erscheinen weiterhin auch für PS4 oder setzen technisch kaum neue Maßstäbe. Auf X.com bringen es viele Nutzer in einem Kommentar auf den Punkt: „Die PS5 fühlt sich immer noch an wie im Launch-Fenster.“

Das liegt weniger an der Hardware selbst, sondern an der Software. Große, identitätsstiftende Games fehlen bislang. Genau deshalb stößt die Vorstellung einer PS6 in nur zwei Jahren bei vielen auf Unverständnis, besonders nach der Einführung der PS5 Pro, die ohnehin schon als teures Zwischenmodell wahrgenommen wird. Echte Performance-Steigerung wie damals zwischen PS4 und PS4 Pro hat man noch nicht „gefühlt“.

Jason Schreier: „Die PS5 fühlt sich an, als würde sie gerade erst loslegen“

Im Interview mit Xbox Expansion Pass (auf YouTube) spricht Schreier nicht nur über GTA 6 und Studioschließungen, sondern auch über den Zustand der Industrie insgesamt. Seine Aussage zur PlayStation trifft einen Nerv: Die Generation sei noch nicht dort, wo sie eigentlich sein müsste. Ein schneller Sprung zur PS6 würde diese Probleme nicht lösen, sondern verstärken.

Viele Fans stimmen ihm zu. Kommentare wie „Wir brauchen gute Games, keine neue Konsole“ oder „Wartet bis 2030“ tauchen immer wieder auf. Selbst Nutzer, die Schreier sonst kritisch sehen, geben zu: In diesem Punkt hat er recht.

Ein weiteres Argument gegen eine PS6 im Jahr 2027 ist schlicht die Realität. Hardware ist teuer, RAM-Preise bleiben hoch, und viele Gamer kämpfen mit steigenden Lebenshaltungskosten. Mehrere Stimmen auf X.com fragen offen (zurecht): Wer soll sich eine neue Konsole überhaupt leisten? Dazu kommt: Technisch ist die PS5 zwar hinter aktuellen High-End-PCs, doch das war Konsolen schon immer egal. Konsolen leben von Optimierung, nicht von roher Leistung. Eine neue Generation würde Entwickler eher belasten als befreien, gerade in einer Zeit, in der Studios schließen und Budgets explodieren.

Die Community ist gespalten, aber der Trend ist klar

Natürlich gibt es Gegenstimmen. Einige argumentieren, dass neue Hardware nötig sei, um Innovationen wie besseres Raytracing oder KI-Upscaling voranzutreiben. Andere sagen: Sony wird die PlayStation 6 ohnehin veröffentlichen, egal was Fans denken.

Doch die auffälligste Entwicklung ist diese: Immer mehr Gamer sagen laut, dass sie keine neue Konsole wollen, zumindest noch nicht. Und das ist neu.

Eine PS6 im Jahr 2027 würde sich nicht wie Fortschritt anfühlen, sondern wie ein Abbruch. Die PS5 hat noch zu viel ungenutztes Potenzial, zu wenig definierende Spiele und gerade erst ein teures Upgrade erhalten. Wenn Sony klug ist, lässt es sich Zeit. Nicht, weil Fans laut sind, sondern weil diese Generation es verdient, endlich wirklich stattzufinden. Neben GTA 6 stehen viele weitere interessante Titel für 2026 an, wie Resident Evil Requiem, Saros, 007: First Light, Fable, Forza Horizon 6 oder Marvel’s Wolverine.

