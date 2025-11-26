DailyGame
Hogwarts Legacy 2: Hinweise verdichten sich – Sequel wohl doch wieder Single-Player

Ob es wirklich Hogwarts Legacy 2 heißen wird, wissen wir nicht, aber an einem Nachfolger wird gebastelt, wie Stellenanzeigen deuten.

Rund um Hogwarts Legacy 2 verdichten sich die Anzeichen, dass ein vollwertiger Single-Player-Nachfolger in Arbeit sein könnte. Neue Stellenanzeigen von Warner Bros. Games und Avalanche Software sprechen eine deutliche Sprache und widersprechen gleichzeitig früheren Spekulationen, das nächste „Harry Potter“-Spiel könnte ein MMORPG oder Live-Service-Projekt werden.

Neue Job-Anzeigen deuten auf klassisches Action-Rollenspiel hin

Gleich mehrere aktuelle Ausschreibungen passen exakt zu dem, was man für Hogwarts Legacy 2 erwarten würde. Besonders auffällig:

  • Ein Executive Producer wird gesucht für ein „hochwertiges Single-Player Action-Adventure RPG“.
  • Warner Bros. sucht außerdem eine Person für Brand Management & Product Marketing – ausdrücklich für „PC/Konsolen-Titel im Harry-Potter-Universum“.
  • Eine weitere Anzeige verlangt einen Animator, der Erfahrung mit Kreaturen, Menschen- und Tieranatomie mitbringt – typische Anforderungen für das Hogwarts-Legacy-Team.

Diese Kombination gleicht fast 1:1 den Job-Profilen, die das Studio bereits vor Veröffentlichung des ersten Teils nutzte.

Was ist mit den Multiplayer-Gerüchten?

Noch vor wenigen Monaten sah alles danach aus, als würde Avalanche Software an einem Online-Multiplayer-Spiel im Harry Potter-Universum arbeiten. Mehrere ältere Anzeigen verwiesen auf:

  • Live-Service-Strukturen
  • Progressionssysteme
  • Erfahrung mit „etablierten Fantasy-IPs“

Diese Hinweise könnten durchaus echt gewesen sein, doch die neuen Listings zeigen, dass mindestens ein zweites Harry Potter-Spiel entsteht, und dieses scheint klar Single-Player zu sein. Es ist also gut möglich, dass Warner Bros. gleich zwei Projekte parallel in Arbeit hat. Ein Multiplayer-Projekt im Wizarding World-Universum und ein klassisches Single-Player-Action-Rollenspiel, also Hogwarts Legacy 2.

Warum ein Sequel fast sicher scheint

Die Verkaufszahlen sprechen für sich: Hogwarts Legacy war 2023 eines der meistverkauften Spiele weltweit. Viele Fans wären überrascht, wenn Warner Bros. keinen Nachfolger entwickeln würde.

Dazu passt auch, dass Warner Bros. die Wizarding-World-Marke derzeit stark ausbaut, vor allem mit der neuen HBO-Serie zu Harry Potter, die aktuell in Arbeit ist.

Ein weiterer Hinweis: Das einzige andere große Fantasy-Franchise im Warner-Portfolio wäre Der Herr der Ringe, doch es wäre ungewöhnlich, ein komplett neues AAA-Projekt zu starten, bevor man den enormen Erfolg von Hogwarts Legacy fortsetzt.

Kommt Hogwarts Legacy 2? Sehr wahrscheinlich, aber wann?

Noch ist nichts offiziell. Doch die Stellenanzeigen zeigen klar, dass an einem Single-Player-Spiel im Harry Potter-Universum gearbeitet wird. Das Spiel befindet sich höchstwahrscheinlich noch in der frühen Produktionsphase. Ein schneller Release ist also nicht zu erwarten.

Ob dieses Rollenspiel wirklich Hogwarts Legacy 2 heißt oder eine andere Geschichte im Wizarding-World-Universum erzählt, bleibt offen. Doch eines ist klar:

Warner Bros. und Avalanche arbeiten wieder an mindestens einem großen Spiel aus dem Harry Potter-Universum. Die Chancen stehen gut, dass Fans von Single-Player-Abenteuern bald auf ihre Kosten kommen.

