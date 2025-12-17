Hogwarts Legacy knackt Meilenstein für das Wizarding World-Rollenspiel

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Hogwarts Legacy hat offiziell die Marke von 40 Millionen verkauften Exemplaren weltweit überschritten. Das bestätigte Warner Bros. Games über die offiziellen Social-Media-Kanäle des Spiels, fast drei Jahre nach dem ursprünglichen Release. Damit unterstreicht das Open-World-Rollenspiel eindrucksvoll, wie dauerhaft stark die Nachfrage geblieben ist, selbst lange nach dem Launch.

Entwickelt von Avalanche Software und veröffentlicht unter dem Label Portkey Games, versetzt Hogwarts Legacy dich in die Rolle eines Fünftklässlers an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im 19. Jahrhundert. Dieser späte Einstieg ist kein Zufall: Statt sich lange mit Schulalltag aufzuhalten, wirft dich das Spiel direkt in größere Konflikte, Geheimnisse und eine offene Welt voller bekannter wie neuer Orte. Genau diese Mischung aus Nostalgie, Freiheit und eigenständiger Geschichte hat offenbar weltweit einen Nerv getroffen. Auch wenn Harry Potter darin keine Rolle spielt.

Hogwarts Legacy: Erfolgreicher Release auf Etappen

Der Erfolg kam nicht über Nacht, sondern wuchs mit jeder neuen Plattform. Ursprünglich erschien Hogwarts Legacy am 10. Februar 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Windows PC. Es folgten Versionen für PlayStation 4 und Xbox One im Mai 2023 sowie die Nintendo-Switch-Fassung im November desselben Jahres. Zuletzt erhielt das Spiel am 5. Juni 2025 sogar eine technisch verbesserte Version für Nintendo Switch 2, was dem Titel erneut einen spürbaren Verkaufsimpuls verschaffte.

Mit über 40 Millionen verkauften Einheiten reiht sich Hogwarts Legacy nun in einen äußerst exklusiven Kreis ein. Nur wenige Spiele überhaupt erreichen diese Dimension, darunter Schwergewichte wie Animal Crossing: New Horizons, Overwatch, Mario Kart 8 Deluxe, The Witcher 3, PUBG, Minecraft, RDR2 oder GTA 5. Bemerkenswert ist dabei, dass Hogwarts Legacy keine langjährige Spieleserie fortsetzt, sondern als eigenständiges Einzelspiel ohne Multiplayer-Zwang oder Live-Service-Modell diesen Erfolg erzielt hat. Bekannterweise sind die meisten Spiele erst durch ihre Live-Service-Modelle auch Jahre nach Release noch immer populär. Singleplayer-Spiele verlieren meist den „Drive“ bei den Verkaufszahlen mit der Zeit.

Der Meilenstein zeigt auch, wie stark die Marke Wizarding World im Gaming-Bereich inzwischen verankert ist. Unabhängig von früheren Kontroversen oder Diskussionen rund um das Franchise hat Hogwarts Legacy bewiesen, dass ein hochwertiges Einzelspieler-Rollenspiel mit klarer Vision und Liebe zum Detail auch heute noch ein Massenpublikum erreichen kann.

Wie es mit der Reihe weitergeht, ist offiziell noch offen. Angesichts dieser Verkaufszahlen dürfte ein Nachfolger oder weiteres großes Projekt im Hogwarts-Universum jedoch nur eine Frage der Zeit sein. Immerhin gibt es schon einige Gerüchte dazu, aber noch nichts Offizielles.

