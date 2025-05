Neue Games im Juni 2025: Death Stranding 2, Switch 2-Launch & mehr

Der Juni 2025 steht ganz im Zeichen eines neuen Konsolenstarts – und der hat es in sich: Die Nintendo Switch 2 feiert ihr großes Debüt, begleitet von einer massiven Welle an Launch-Titeln. Gleichzeitig erscheinen auch zahlreiche neue Blockbuster und Geheimtipps für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Ob Strategie, Action, Rollenspiel oder Parkour: Der Juni 2025 liefert Abwechslung pur in puncto Games.

Switch-2-Launch bringt Spielefeuerwerk am 5. Juni

Der 5. Juni markiert nicht nur den Marktstart der neuen Nintendo-Konsole, sondern auch einen der vollsten Release-Tage des Jahres. Gleich 14 Spiele erscheinen gleichzeitig für die Switch 2 – darunter viele Neuauflagen, aber auch frische Erlebnisse.

Allen voran steht Mario Kart World, das inoffizielle Mario Kart 9, das exklusiv auf der neuen Plattform erscheint. Auch zwei der beliebtesten Zelda-Spiele aller Zeiten, Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, erhalten eine neue technische Heimat. Doch damit nicht genug: Cyberpunk 2077: Ultimate Edition bringt Night City nun erstmals auf eine mobile Konsole. Dank technischer Optimierungen soll die Switch-2-Version flüssig und optisch ansprechend laufen. Hogwarts Legacy, Street Fighter 6, Yakuza 0: Director’s Cut und Civilization VII runden das Paket ab. Mit dabei sind auch neue Titel wie das Koop-Abenteuer Split Fiction von den It Takes Two-Machern sowie das rasante Fast Fusion für Racing-Fans.

Weitere Highlights im Laufe des Monats

Auch nach dem 5. Juni geht es Schlag auf Schlag weiter. Am 10. Juni erscheint mit Dune: Awakening ein ambitioniertes Open-World-MMO, das dich in das gefährliche Ökosystem des Planeten Arrakis entführt. Parallel dazu erscheint MindsEye, ein emotionales Story-Spiel mit cineastischem Anspruch. Am 11. Juni feiert das PS5-exklusive Action-RPG Stellar Blade seinen Einstand auf dem PC – eine erfreuliche Nachricht für PC-Spieler.

Am 13. Juni gibt es Nachschub für Fans von düsteren Abenteuern: Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic bringt neue Schrecken auf die PS5. The Alters, ein innovativer Survival-Titel mit Sci-Fi-Twist, erscheint ebenfalls an diesem Tag. Der 17. Juni bietet gleich vier Releases, darunter das ungewöhnliche Date Everything!, ein Dating-Sandbox-Spiel mit ironischem Touch. Mit FBC: Firebreak wird das Control-Universum erstmals shooterlastig erweitert. Dazu kommen das Parkour-Spiel Rooftops & Alleys, das seinen Early Access verlässt, und das Tron-inspirierte Catalyst, ein isometrisches Prügelspiel.

Neue Games im Juni 2025: Kojima, Krieg und Fußball

Zum Monatsende geht es noch einmal hoch her. Am 19. Juni erscheinen mehrere Titel, darunter das Echtzeit-Strategiespiel Broken Arrow, der Remaster RAIDOU Remastered, das Sci-Fi-Abenteuer Star Overdrive sowie Rematch, ein ungewöhnliches Fußballspiel aus der Feder der Sifu-Entwickler.

Der wohl bedeutendste Titel des Monats folgt dann am 26. Juni: Death Stranding 2: On the Beach erscheint exklusiv für die PlayStation 5. Hideo Kojima bringt seine surreale Postapokalypse zurück – mit Norman Reedus in der Hauptrolle und neuen Gameplay-Elementen, die für Gesprächsstoff sorgen dürften, wie die Möglichkeit Bosskämpfe zu umgehen.

Hier alle Games im Juni 2025 im Überblick:

Datum Game Plattform(en) 5. Juni Cyberpunk 2077: Ultimate Edition Switch 2 5. Juni Deltarune Chapters 3 and 4 PS4, Switch, Switch 2, PC 5. Juni Fast Fusion Switch 2 5. Juni Hitman World of Assassination Signature Ed. Switch 2 5. Juni Hogwarts Legacy Switch 2 5. Juni Mario Kart World Switch 2 5. Juni Nintendo Switch 2 Welcome Tour Switch 2 5. Juni Rune Factory: Guardians of Azuma PC, Switch, Switch 2 5. Juni Sid Meier’s Civilization VII Switch 2 5. Juni Split Fiction Switch 2 5. Juni Street Fighter 6 Switch 2 5. Juni The Legend of Zelda: Breath of the Wild Switch 2 5. Juni The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Switch 2 5. Juni Yakuza 0 Director’s Cut Switch 2 10. Juni Dune: Awakening PS5, Xbox Series 10. Juni MindsEye PS5, PC 11. Juni Stellar Blade PC 13. Juni Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic PS5 13. Juni The Alters PS5, Xbox Series 17. Juni Date Everything! PS5, Xbox Series 17. Juni FBC: Firebreak PS5, Xbox Series 17. Juni Rooftops & Alleys: The Parkour Game PS5, Xbox Series 17. Juni TRON: Catalyst PS5, Xbox Series 19. Juni Broken Arrow PC 19. Juni RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army PS4, PS5, Xbox Series 19. Juni Star Overdrive PS5, Xbox Series 19. Juni Rematch PS5, Xbox Series 26. Juni Death Stranding 2: On the Beach PS5

Ob du eine neue Switch 2 startklar machst, alte Klassiker neu entdecken willst oder Lust auf ganz neue Erlebnisse hast – der Juni 2025 ist ein voller Gaming-Kalender.