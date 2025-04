Death Stranding 2 erlaubt dir, Bosskämpfe einfach zu überspringen – ist das wirklich eine gute Idee?

In einem offiziellen Koji10-Podcast enthüllte Kojima Productions, dass Spieler in Death Stranding 2: On the Beach Bosskämpfe auf Wunsch komplett überspringen können. Wenn du stirbst, bekommst du im Game-Over-Bildschirm die Option, den Kampf per Text und Bildern zusammenfassen zu lassen – danach geht’s direkt mit der Story weiter.

Das Ganze soll vor allem weniger kampferfahrene Spieler ansprechen, die sich mehr für das narrative Erlebnis interessieren. Diese neue Funktion stellt erneut klar: Kojima will, dass möglichst viele Menschen seine Vision erleben – ganz ohne Frustbarriere.

Die Option befindet sich unterhalb von „Weiter“ im Game-Over-Menü. Dort kannst du den Bosskampf virtuell „abschließen“, ohne ihn aktiv zu bestreiten. Laut Kojima bietet dir das Spiel dabei eine bebilderte Zusammenfassung, bevor es zur nächsten Szene weitergeht.

Unklar ist bisher, ob diese Funktion auf den einfachen Schwierigkeitsgrad beschränkt bleibt oder für alle Spieler zur Verfügung steht. Auch ob das Auswirkungen auf mögliche Trophäen oder Belohnungen im Spiel hat, wurde noch nicht verraten. Klar ist nur: Death Stranding 2 geht mutig neue Wege. Ob das die richtige Entscheidung ist?

Hideo Kojima says Death Stranding 2 will have a new special feature to help players who are not so experienced at action games clear boss fights!

For boss battles in DS2 (presumably in easy mode) there will be an extra option on the game over screen below the “continue” option.… pic.twitter.com/qHOLfSBofx

— Genki✨ (@Genki_JPN) April 11, 2025