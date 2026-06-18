Sony hat ein PS5-Problem gelöst, über das viele Spieler gerätselt haben

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Manchmal reicht ein kurzer Blick ins eigene PSN-Profil, um völlig verwirrt zu sein. Genau das passierte zuletzt mehreren PS5-Spielern. In der Liste der zuletzt gespielten Titel tauchten plötzlich Spiele auf, die sie nie gekauft, nie gestartet und teilweise nicht einmal kannten.

Besonders kurios: Einige Einträge wirkten so ungewöhnlich, dass viele Nutzer zunächst an einen Hack oder ein größeres Sicherheitsproblem dachten. Betroffen war offenbar die „Recently Played“-Anzeige auf PlayStation-Profilen. Dort erschienen bei manchen Spielern zufällige Titel, teils mit merkwürdigen Spielzeiten.

Fremde Spiele im PS5-Profil sorgten für Verwirrung

In sozialen Netzwerken und auf Reddit teilten Nutzer Screenshots ihrer Profile. Dort waren plötzlich Spiele sichtbar, die sie nie gespielt hatten. Einige Berichte nannten sogar Titel, die besonders peinlich oder komplett zufällig wirkten. Das machte die Sache noch unangenehmer, weil die Liste je nach Einstellung auch für andere Nutzer sichtbar sein kann.

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Sony reagierte offenbar, indem bestimmte Bereiche der Anzeige vorübergehend leer blieben. Die Liste der zuletzt gespielten Spiele wurde zeitweise nicht mehr korrekt angezeigt. Das wirkte zunächst wie ein weiterer Fehler, dürfte aber eher ein Zwischenschritt gewesen sein, um die falschen Einträge zu stoppen.

Eine offizielle Erklärung zum Fehler in der Anzeige gibt es bisher nicht. Es gibt Hinweise darauf, dass es sich um ein Problem auf Sonys Seite gehandelt haben könnte, möglicherweise im Zusammenhang mit Profil- oder Backend-Daten. Ein bestätigter Hack einzelner Accounts lies sich daraus aber bisher nicht ableiten.

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Die Anzeige ist wieder da, aber eine Frage hätte ich noch gehabt…

Inzwischen berichten mehrere Beobachter, dass die „Recently Played“-Sektion wiederhergestellt wurde. Die falschen Spiele tauchen jetzt nicht mehr auf. Damit scheint Sony das Problem zumindest vorerst in den Griff bekommen zu haben. Für betroffene Spieler ist das eine gute Nachricht, auch wenn die Kommunikation rund um den Fehler eher dünn ausfiel.

Spannend bleibt die Frage, warum solche Einträge überhaupt sichtbar werden konnten. Gerade bei digitalen Profilen, Spielzeiten und öffentlichen Aktivitäten erwarten Nutzer, dass die Daten korrekt sind. Wenn plötzlich fremde Spiele in der eigenen Historie auftauchen, wirkt das schnell wie ein Sicherheitsproblem, selbst wenn es am Ende „nur“ ein Darstellungsfehler war.

Für PS5-Spieler heißt das: Wer zuletzt seltsame Einträge gesehen hat, sollte sein Profil noch einmal prüfen. Wenn die Anzeige wieder normal aussieht und keine fremden Titel mehr auftauchen, dürfte das Problem behoben sein. Wer weiterhin merkwürdige Spiele in seiner Historie sieht, sollte zusätzlich die Privatsphäre-Einstellungen kontrollieren.

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Der Fall zeigt einmal mehr, wie sensibel Spieler auf Änderungen im eigenen Profil reagieren. Das ist verständlich. Die PS5 ist längst nicht mehr nur eine Konsole, sondern auch ein sozialer Account mit Spielverlauf, Freundesliste, Aktivitäten und digitaler Bibliothek. Sony scheint den Fehler schnell gelöst zu haben. Trotzdem wäre eine kurze Erklärung hilfreich gewesen.