GTA 6 Vorbestellung startet am 25. Juni – offizielles Cover enthüllt
Die GTA 6 Vorbestellung startet am 23. Juni. Gleichzeitig zeigt sich erstmals das offizielle Cover von Rockstar Games.
Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Für Fans von Grand Theft Auto ist es ein wichtiger Termin: Die GTA 6 Vorbestellung startet am 25. Juni. Damit beginnt offiziell die nächste Phase vor dem Release des Open-World-Blockbusters von Rockstar Games und Take-Two Interactive.
Nachdem sich die Aufmerksamkeit zuletzt vor allem auf Trailer und neue Details zur Spielwelt konzentriert hatte, rückt nun der eigentliche Verkaufsstart immer näher. Passend dazu gibt es jetzt auch erstmals einen Blick auf das offizielle Cover des Spiels.
Das offizielle Cover ist da
Im Zuge der Vorbestellungsankündigung ist erstmals das offizielle Cover von GTA 6 zu sehen. Damit erhalten wir einen Eindruck davon, wie die Verpackung des Spiels aussehen wird.
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Das Motiv greift den Stil auf, den Rockstar Games bereits in den Trailern und Werbematerialien gezeigt hat. Im Mittelpunkt stehen die beiden Hauptfiguren Jason und Lucia, während die farbenfrohe Kulisse von Leonida und Vice City den Hintergrund bildet.
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Für viele Fans gehört die Cover-Enthüllung traditionell zu den besonderen Momenten vor einem großen Release. Gerade die Logos der Grand Theft Auto-Reihe haben über die Jahre Kultstatus erreicht und zählen oft zu den bekanntesten Motiven der Videospielgeschichte.
Der Hype um GTA 6 wächst weiter
Mit dem Vorbestellungsstart wird der Release von GTA 6 zunehmend greifbar. Viele Spieler haben jahrelang auf diesen Moment gewartet, nachdem GTA 5 über ein Jahrzehnt lang der aktuelle Hauptteil der Reihe geblieben war.
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Entsprechend groß ist die Vorfreude auf den neuen Ableger. Schon jetzt rechnen Marktanalysten mit Rekordverkäufen, die sämtliche bisherigen Branchenbestmarken übertreffen könnten.
Dass nun sowohl die GTA 6 Vorbestellung als auch das offizielle Cover präsentiert werden, dürfte die Aufmerksamkeit rund um das Spiel noch einmal deutlich steigern.
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