GTA 6: Fans schauen jetzt auf ein neues Datum – und den Preis

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Bei GTA 6 braucht es inzwischen nicht viel, damit die Community wieder komplett wach ist. Ein Datum, ein Store-Eintrag, ein kleiner Hinweis, ein Tweet oder ein angeblicher Leak und schon laufen die Diskussionen wieder heiß. Diesmal geht es gleich um zwei Dinge: Kommt bald ein neuer Trailer? Und wie teuer wird Grand Theft Auto VI am Ende wirklich?

Rockstar Games selbst bleibt wie gewohnt ruhig. Offiziell steht weiterhin der 19. November 2026 als Release-Termin im Raum. Take-Two-Chef Strauss Zelnick hat dieses Datum zuletzt erneut öffentlich genannt, was viele Fans zumindest etwas beruhigt hat. Trotzdem wartet die Community weiter auf den nächsten großen Schritt: Trailer 3, Vorbestellungen und endlich klare Details zu den Editionen.

Fans haben plötzlich den 23. Juni im Blick

Laut dem X.com-Account „GTA 6 Countdown“ schauen einige Fans aktuell auf den 23. Juni. Der Grund ist weniger eine handfeste Ankündigung, sondern eher das, was man bei Grand Theft Auto inzwischen fast schon gewohnt ist: Muster, Theorien und Timing. In der Community wird spekuliert, ob Rockstar rund um dieses Datum einen neuen Trailer oder zumindest ein neues Update zu GTA 6 veröffentlichen könnte.

Werbung

Ich würde das aber klar vorsichtig einordnen. Ja, Rockstar Games liebt überraschende Momente. Ja, Trailer 2 kam ebenfalls ohne lange Vorwarnung. Aber genau deshalb ist jedes angeblich „perfekte“ Datum auch gefährlich. Sobald Fans ein Muster erkennen wollen, wirkt fast jeder Tag plötzlich verdächtig.

Trotzdem verstehe ich, warum der 23. Juni jetzt Thema ist. Der Sommer ist da, der Release rückt näher und Take-Two hat bereits mehrfach durchblicken lassen, dass die Marketingphase irgendwann im „Sommer 2026“ intensiver werden muss. Irgendwann muss Rockstar Games die Schleusen öffnen. Die Frage ist nur: Macht das Studio es wirklich an einem Datum, das Fans vorher schon markieren?

Der Preis wird zur zweiten großen Frage

Parallel dazu kocht eine andere Diskussion wieder hoch: der mögliche Preis von Grand Theft Auto VI. Laut Economic Times hat ein Eintrag im PlayStation Store neue Spekulationen ausgelöst. Wichtig ist dabei: Es gibt weiterhin keine offizielle Preisangabe von Rockstar oder Take-Two. Solche Store-Hinweise können Platzhalter sein und müssen nichts mit dem finalen Verkaufspreis zu tun haben.

Werbung

Trotzdem reicht das Thema, um Fans nervös zu machen. Seit Monaten wird darüber diskutiert, ob GTA 6 die übliche Preisgrenze sprengen könnte. 80 Euro? 90 Euro? Noch mehr für Spezialeditionen? Gerade weil Rockstar so lange an dem Spiel arbeitet und der Hype riesig ist, glauben viele, dass Take-Two den Preis mutiger ansetzen könnte als andere Publisher.

Ich halte einen „extrem hohen Standardpreis“ trotzdem für riskant. Natürlich wird GTA 6 verkauft werden wie kaum ein anderes Spiel. Aber Rockstar muss auch aufpassen, dass die Diskussion vor dem Launch nicht kippt. Bei einem Spiel dieser Größe reicht ein falsches Preissignal, und plötzlich reden alle nicht mehr über Vice City, Lucia oder Jason, sondern nur noch darüber, ob Take-Two die Schmerzgrenze testen will.

Warum beide Gerüchte zusammen so gut funktionieren

Das Spannende ist: Das neue Datum und die Preisfrage hängen indirekt zusammen. Sobald Rockstar Trailer 3 zeigt oder Vorbestellungen startet, wird der Preis kaum noch ausweichbar sein. Genau deshalb ist die Erwartung gerade so hoch.

Werbung

Fans wollen nicht nur neue Szenen sehen. Sie wollen wissen, welche Editionen kommen, ob es eine Collector’s Edition gibt, ob Vorbestellungen sofort starten und ob der Preis wirklich höher ausfällt als bei anderen großen PS5- und Xbox-Spielen. Der nächste Trailer könnte also viel mehr sein als nur ein weiteres Video. Er könnte der Startschuss für die eigentliche Verkaufsphase werden.

Und genau deshalb dürfte Rockstar Games diesen Moment sehr genau planen. Ein Trailer während eines überfüllten Medienzeitraums? Möglich, aber nicht ideal. Eine Preisankündigung ohne perfekte Kontrolle über die Botschaft? Eher nicht Rockstars Stil.

Ich glaube nicht an jedes Datum, aber an einen baldigen Wendepunkt

Ganz ehrlich: Ich würde den 23. Juni nicht als sicheren Trailer-Termin behandeln. Dafür ist die Grundlage zu dünn. Es ist ein Community-Datum, kein offizieller Hinweis. Wer sich darauf festlegt, kann schnell danebenliegen. Aber ich glaube sehr wohl, dass wir uns einer neuen Phase nähern. GTA 6 erscheint nicht mehr in weiter Ferne. Wenn Rockstar Games wirklich am November-Termin festhält, dann müssen Trailer, Vorbestellungen, Editionen und Preis irgendwann konkreter werden.

Werbung

Rockstar kann weiter schweigen, aber die offenen Fragen werden dadurch nicht kleiner. Wann kommt Trailer 3? Wann starten die Vorbestellungen? Welche Editionen wird es geben? Und wie viel wird GTA 6 wirklich kosten? Ich rechne nicht damit, dass Rockstar sich von Fan-Theorien treiben lässt. Aber ich glaube auch: Der nächste große Grand Theft Auto VI-Moment ist nicht mehr weit weg. Und wenn er kommt, wird er nicht nur ein Trailer sein. Er wird endlich zeigen, wie Rockstar den größten Spiele-Launch der nächsten Jahre verkaufen will.

Der neue „23. Juni“-Hype ist nicht bestätigt. Der PlayStation-Store-Hinweis ist kein offizieller Preis. Trotzdem zeigen beide Themen, wie groß die Spannung rund um GTA 6 inzwischen ist.