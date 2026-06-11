GTA 6: Fan überwacht angeblich Rockstar-Zentrale – der „Trailer 3“-Hype wird immer bizarrer

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Der Hype um Grand Theft Auto VI ist längst nicht mehr normal. Doch was jetzt rund um Rockstar North passiert sein soll, klingt selbst für diese Community ziemlich extrem. Nachdem ein deutscher YouTuber vorbeischauen wollte behauptet ein Fan nun, die Aktivitäten rund um Rockstars Studio in Edinburgh (Schottland) zu beobachten, um daraus Hinweise auf Trailer 3 zu ziehen. Es geht nicht um klassische Leaks, nicht um angebliche Insider und auch nicht um versteckte Hinweise in Social-Media-Posts. Es geht um Geräusche, Parkplätze und Sauerstoffwerte. Ja, wirklich.

Der Reddit-Nutzer Then-Pomegranate-625 hat mehrere Beiträge veröffentlicht (via TomsHardware.com), in denen er angebliche Messdaten aus der Nähe der Rockstar-Zentrale zeigt. Diese Daten sollen aus akustischen Aufnahmen, Verkehrsbeobachtungen und sogar Sauerstoffmessungen bestehen. Daraus will der Fan ableiten, dass im Studio mehr los sei als gewöhnlich und deshalb der dritte GTA 6-Trailer kurz bevorstehen könnte. Belegt ist das natürlich nicht. Eigentlich schon in die „Kurios-Schublade“ zu stecken, aber…

Der wohl absurdeste GTA 6-Hinweis bisher

Der Nutzer behauptet offenbar, vor Ort Daten rund um Rockstars Hauptquartier gesammelt zu haben. Er hat unter anderem erhöhte Sauerstoffwerte mit Wochenendarbeit von Führungskräften in Verbindung gebracht. Auch steigende Dezibelwerte und mehr Autos auf dem Parkplatz sollen angeblich auf erhöhte Aktivität hindeuten. In einer Liste sollen sogar auffällige Fahrzeuge wie ein Rolls-Royce Cullinan oder ein Ferrari 296 GTB aufgetaucht sein.

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Das klingt nach Spionagefilm, ist aber vor allem eines: ein sehr fragwürdiger Versuch, aus zufälligen Beobachtungen eine große Theorie zu bauen. Denn selbst wenn mehr Autos am Gebäude stehen oder es lauter ist, heißt das noch lange nicht, dass ein neuer GTA 6-Trailer fertiggestellt wird. Es könnte Meetings geben. Es könnten normale Arbeitstage sein. Es könnte auch schlicht gar nichts bedeuten.

Warum Fans trotzdem sofort auf Trailer 3 hoffen

Der Grund für die Aufregung ist klar. Rockstar hat Grand Theft Auto VI zuletzt auf den 19. November 2026 verschoben. Seitdem warten Fans auf neue Informationen. Trailer 2 hat zwar neue Szenen, Figuren und Eindrücke aus Leonida gezeigt, aber die großen Fragen bleiben offen. Wie sieht Gameplay wirklich aus? Wann startet die nächste Marketingphase? Und wann zeigt Rockstar endlich mehr von Jason, Lucia und Vice City?

Genau diese Lücke füllen Fans mit Theorien. Manche suchen Hinweise in Rockstar-Bildern. Andere analysieren Kalenderdaten, Trailer-Abstände oder Mondphasen. Dieser Fall geht aber deutlich weiter. Denn hier geht es nicht mehr nur um Spekulationen im Internet, sondern angeblich um Beobachtungen vor einem echten Studio. Das macht die Sache problematisch.

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Die Community findet es nicht nur lustig

Ist das ein Scherz? Das war eigentlich meine erste Frage. Der betreffende Nutzer hat bisher nur wenige Beiträge auf Reddit abgesetzt. Außerdem ist unklar, ob die Daten überhaupt echt sind oder irgendeinen Zusammenhang mit Rockstar haben. Was mir dabei wichtiger ist: Entwicklerinnen und Entwickler sind keine Spielfiguren in einer Schnitzeljagd. Sie arbeiten an einem Spiel, das vermutlich einer der größten Entertainment-Launches aller Zeiten wird. Das rechtfertigt keine Überwachung. Und schon gar nicht solchen Schwachsinn!

Die eigentliche Lehre aus dieser Geschichte ist simpel: Der Hype um GTA 6 ist gigantisch, aber er kippt langsam ins Absurde. Ein neuer Trailer wird kommen. Wahrscheinlich wird er wieder das Internet dominieren. Doch Sauerstoffwerte, Geräuschpegel und Parkplatzlisten sind keine seriöse Grundlage für eine Vorhersage. Jetzt zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft wird nicht viel passieren. Am 17. Juni wird es das neueste Update für GTA Online, „Money Fronts“, geben, so viel ist sicher.

Rockstar Games wird – wie immer – seinen Marketingplan haben. Der sagenumwobene „Trailer 3“ wird kommen. So viel ist sicher. Bis dahin bleibt dieser Fall vor allem ein kurioses Beispiel dafür, wie weit manche Fans für ein paar mögliche Sekunden neues GTA 6-Material gehen. Spannend ist das allemal. Aber hoffentlich bleibt es bei einer absurden Randnotiz und wird nicht zum neuen Maßstab für den Trailer-Hype.

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