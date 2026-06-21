Halo Campaign Evolved: PS5-Splitscreen braucht jetzt doch kein PS Plus

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Halo: Campaign Evolved sorgt schon vor dem Release für Diskussionen. Der Grund war diesmal kein Trailer, keine Grafikdebatte und auch nicht die historische PS5-Version selbst. Stattdessen ging es um eine ziemlich irritierende Angabe zu lokalem Splitscreen auf PlayStation 5.

Zunächst klang es so, als würden für den lokalen Splitscreen-Modus auf PS5 beide Spieler ein eigenes PlayStation-Plus-Abo benötigen. Genau das löste in der Community sofort Kritik aus. Ein Offline- oder Couch-Koop-Modus, für den zwei bezahlte Online-Abos nötig sind? Für viele Fans wäre das kaum nachvollziehbar gewesen. Halo Studios hat nachgebessert und diese Angabe inzwischen korrigiert: Es handelte sich um einen Fehler. Für lokalen Splitscreen auf PS5 braucht es kein PlayStation Plus.

Auf X.com schreibt der Entwickler: „Wir haben fälschlicherweise angegeben, dass PlayStation Plus für lokales Co-op-Splitscreen-Spiel erforderlich ist. Lokales Splitscreen-Co-op erfordert ein PlayStation-Konto für jeden Spieler, aber kein PlayStation-Plus-Konto.“

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Was gilt jetzt wirklich für PS5-Spieler?

Die korrigierte Regel ist deutlich vernünftiger: Für lokalen Splitscreen auf PS5 werden zwei PlayStation-Konten und verknüpfte Microsoft-Konten benötigt. Ein aktives PlayStation-Plus-Abo ist dafür aber nicht erforderlich. Genau diese Klarstellung ist wichtig, weil Splitscreen für Halo historisch gesehen eine enorme Bedeutung hat. Vor allem für die Neuauflage vom Combat Evolved.

Ich finde die erste Kommunikation trotzdem erstaunlich unglücklich. Gerade bei einem Spiel wie Halo, das auf PlayStation zum ersten Mal eine neue Zielgruppe erreichen soll, darf so eine Information nicht missverständlich erscheinen. Viele Spieler verbinden Halo mit Couch-Koop, gemeinsamem Spielen auf einer Konsole und dieser alten Xbox-LAN-/Wohnzimmer-DNA. Wenn dann plötzlich der Eindruck entsteht, lokaler Koop hänge an zwei Abos, ist der Ärger vorhersehbar.

Warum die Korrektur so wichtig ist

Halo: Campaign Evolved ist nicht irgendein Remake. Es ist der erste große Schritt der Reihe auf die PlayStation. Das Spiel erscheint für Xbox Series X/S, PC und PlayStation 5 und bringt den Klassiker Halo: Combat Evolved in einer neuen Version zurück. Ein vollständiges Remake in der Unreal Engine 5, neuen Missionen, überarbeiteten Umgebungen und modernisierten Features.

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Dazu gehört auch lokaler Splitscreen für zwei Spieler. Online-Koop soll mit bis zu vier Spielern funktionieren. Genau diese Mischung ist für Halo wichtig. Die Reihe wurde groß, weil sie nicht nur allein, sondern auch gemeinsam funktioniert hat. Wenn Halo auf PlayStation neue Fans gewinnen will, muss dieser Teil sauber funktionieren.

Gute Korrektur, aber unnötige Verwirrung

Trotzdem zeigt der Vorfall, wie sensibel solche Details sind. Halo kommt erstmals richtig auf PlayStation. Jede Einschränkung, jedes Konto-Erfordernis und jede unklare Formulierung wird genau geprüft. Die Korrektur nimmt Druck raus, aber sie hätte gar nicht nötig sein sollen.

Für PS5-Spieler bleibt damit vor allem hängen: Der lokale Splitscreen ist nicht hinter PlayStation Plus versteckt. Und das ist bei einem Halo-Remake genau so, wie es sein sollte.

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