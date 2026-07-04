Zwei Gaming-Legenden kehren zurück – mehr als nur Remakes

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Normalerweise passiert im Sommer relativ wenig. Keine riesige Welle an neuen Open-World-Spielen, keine völlig neue Mega-Marke, kein klassischer Herbst-Blockbuster. Doch mit Remakes wird der Juli richtig heiß! Genau in diesem ruhigeren Umfeld könnten ausgerechnet Remakes und Neuauflagen besonders auffallen. Vor allem Assassin’s Creed Black Flag Resynced hat das Potenzial, den Games-Monat Juli 2026 für viele Spieler zu prägen, aber auch Halo: Campaign Evolved.

Ubisoft bringt das Piratenabenteuer bereits in wenigen Tagen. Dabei handelt es sich nicht um ein simples Remaster, sondern um eine umfassend überarbeitete Neuauflage. Das ursprüngliche Assassin’s Creed IV: Black Flag erschien 2013 und zählt bis heute zu den beliebtesten Teilen der Reihe. Ubisoft muss hier nicht erklären, warum wir Edward Kenway mögen. Das Spiel hat seinen Ruf längst. Die eigentliche Frage lautet: Reicht Nostalgie allein oder kann Black Flag 2026 auch spielerisch wieder mithalten? Genauso sieht es auch beim Master Chief aus mit der Neuauflage von Halo: Combat Evolved.

Black Flag Resynced setzt auf mehr als nur bessere Grafik

Ubisoft spricht bei Black Flag Resynced von überarbeiteter Grafik, verbesserten Animationen, modernerer Steuerung, angepasstem Kampfsystem und neuen Inhalten. Auch die Seefahrt soll profitieren. Gerade dieser Teil war schon 2013 der große Unterschied zu vielen anderen Assassin’s Creed-Spielen.

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Spannend ist außerdem die neue Freiheit beim Tauchen. Diesmal sollst du deutlich freier unter Wasser gehen können, als noch im Original. Dazu sollen neue Schiffswracks und Geheimnisse kommen. Für ein Piratenspiel ist das ein cleverer Ausbau, weil Schatzsuche, Erkundung und Seefahrt ohnehin zum Kern der Erfahrung gehören.

Damit wirkt Black Flag Resynced nicht wie ein Projekt, das nur die Auflösung erhöht. Ubisoft versucht offenbar, den alten Fanliebling an moderne Erwartungen anzupassen, ohne ihn in ein riesiges Rollenspiel-Monster wie Valhalla zu verwandeln.

Wann startet Assassin’s Creed Black Flag Resynced und was kostet es?

Wer direkt zum Release lossegeln will, sollte die Uhrzeit im Blick behalten. Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am 09. Juli 2026 für PS5, Xbox Series X/S und PC (Ubisoft+, Steam, Epic Games Store). Laut aktuellen Angaben wird das Remake auf Konsolen bereits um 00:00 Uhr lokaler Zeit freigeschaltet. PC-Spieler müssen etwas länger warten: Auf Ubisoft Connect, Steam und im Epic Games Store soll der Start um 16 Uhr deutscher Zeit erfolgen.

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Bei den Editionen bleibt Ubisoft übersichtlich. Die Standard Edition erscheint physisch und digital für 59,99 Euro. Die Digital Deluxe Edition kostet 69,99 Euro und ist nur digital erhältlich. Im Deluxe-Set enthalten sind das „Meisterassassine-Charakterpaket“ mit Edward-Kostüm, Schwert, Pistole und ein Schmuckstück mit einzigartigen Vorteilen sowie das „Meisterassassine-Maritimpaket“ mit Segelset, Schiffshaustier, Montur für die Crew, Steuerrad, Gallionsfigur und Rumpftrimm.

Der Juli bringt das erste Halo-Abenteuer zurück am Schirm

Black Flag ist aber nicht das einzige große Nostalgie-Thema im Juli. Halo: Campaign Evolved erscheint am 28. Juli 2026 für Xbox Series X/S, PC und ja, auch für die PlayStation 5. Auch hier handelt es sich nicht um ein Remaster, das nur die Optik verbessert. Halo: Campaign Evolved ist ein vollständiges Remake von Halo: Combat Evolved. Das Spiel setzt auf Unreal Engine 5, bietet 4K-Grafik, neu aufgenommene Dialoge, überarbeitete Animationen, modernisierte Musik und neue Gameplay-Elemente.

Besonders spannend ist aber der neue Zusatzinhalt. Mit Operation: Meteorite bekommt das Remake eine komplett neue Story-Erweiterung mit drei zusätzlichen Missionen. Diese spielen ein Jahr vor den Ereignissen von Halo: Combat Evolved und stellen Master Chief sowie Sgt. Johnson in den Mittelpunkt. Dabei infiltrieren die beiden in diesen Missionen ein Covenant-Forschungsschiff, wobei die Operation schnell komplizierter wird als geplant

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Damit bekommt Halo nicht nur eine modernisierte Fassung seines Ursprungs, sondern auch neue Lore für langjährige Fans. Dich erwarten nicht nur neue spielbare Fahrzeuge, sondern auch größere Weltraumkämpfe.

Für Xbox ist Halo: Campaign Evolved trotzdem mehr als nur Nostalgie. Die Marke war über Jahre das Gesicht der Xbox. Dass ausgerechnet dieses Remake nun auch auf PlayStation 5 erscheint, zeigt, wie stark sich Microsofts Strategie verändert hat. Halo bleibt Xbox-Geschichte, aber nicht mehr ausschließlich Xbox-Zukunft.

Wann erscheint Halo: Campaign Evolved?

Auch Halo: Campaign Evolved hat bereits einen festen Termin. Das Remake erscheint am 28. Juli 2026 für Xbox Series X/S, PC (Steam, Microsoft Store) und PlayStation 5. Wer früher loslegen möchte, braucht eine der teureren Versionen. Laut offizieller Xbox-Ankündigung startet der Early Access bereits am 23. Juli 2026. Das Spiel ist auch direkt im Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten. Für Xbox-Spieler ist das also ein klassischer Game-Pass-Start, während PlayStation-Spieler regulär kaufen müssen.

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Bei den Editionen setzt Microsoft auf mehrere Varianten. Die Standard Edition erscheint regulär zum Launch, während teurere Editionen früheren Zugriff und zusätzliche digitale Inhalte bieten. Die Standard Edition kostet 59,99 Euro. Die Premium Edition satte 79,99 Euro mit Early Access. Dafür bekommst du das „Alpha Halo Armory Pack“ mit 5 Rüstungs-Skins für den Master Chief und 6 Waffen-Skins, das digitale Artbook „Art of Halo: Campaign Evolved“, sowie das digitale Kurzstory „Halo: Hungry Buzzards“ und das digitale Spielhandbuch.

Warum Remakes gerade jetzt so gut funktionieren?

Der Erfolg solcher Projekte ist leicht zu erklären. Viele Spieler haben starke Erinnerungen an bestimmte Spiele, wollen sie aber nicht unbedingt in ihrer alten Form spielen. Niedrige Auflösung, alte Steuerung, technische Einschränkungen oder umständliche Systeme können heute abschrecken. Ergo: Ein gutes Remake löst genau dieses Problem. Es bringt bekannte Welten zurück, macht sie aber zugänglicher. Bei Black Flag bedeutet das: schönere Karibik, modernere Kämpfe, bessere Technik und mehr Komfort. Bei Halo geht es um ein Stück Xbox-Geschichte, das in einer schwierigen Phase für Microsoft wieder Bedeutung bekommen könnte.

Gerade deshalb könnte der Juli 2026 trotz weniger großer neuer Marken spannender werden als erwartet. Nicht, weil alles neu ist. Sondern weil bekannte Spiele zurückkommen, die für viele Spieler eine echte Verbindung haben. Der Monat gehört damit vielleicht nicht den völlig neuen Ideen. Aber er gehört den großen Rückkehrern. Weitere neue Games für Juli 2026 und darüber hinaus findest du in unserer Release-Liste.

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