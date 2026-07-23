Black Flag Resynced: So bekommst du automatisches Plündern!

Sinan Huemer Ich bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

Nicht jedes hilfreiche Upgrade in Assassin’s Creed Black Flag Resynced versteckt sich in einer abgelegenen Höhle oder am Ende einer schwierigen Festung. Manche der besten Verbesserungen bekommst du überraschend unkompliziert… vorausgesetzt, du weißt überhaupt, dass sie existieren.

Genau dazu gehört der Magnetstein.

Das seltene Kleinod lässt sich direkt auf deiner eigenen Insel Great Inagua kaufen und sorgt dafür, dass Edward Leichen und Kuriositäten in seiner unmittelbaren Umgebung automatisch plündert. Klingt zunächst unspektakulär… automatisches Plündern spart im Spielalltag aber erstaunlich viel Zeit.

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Wo bekommt man den Magnetstein?

Den Magnetstein erhältst du nicht durch eine Quest oder einen versteckten Schatz.

Stattdessen musst du lediglich den Gemischtwarenladen auf Great Inagua freischalten beziehungsweise ausreichend ausbauen.

Sobald der Händler verfügbar ist, findest du den Magnetstein im Bereich Kleinode.

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Der Preis liegt bei 7.000 Reales.

Gerade zu Beginn klingt das nach einer ordentlichen Summe. Nach einigen Stunden auf See wirst du allerdings deutlich mehr Geld besitzen, als du zunächst vermutest. Deshalb lohnt es sich, den Magnetstein möglichst früh auf die Einkaufsliste zu setzen.

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Was macht der Magnetstein?

Die Fähigkeit ist schnell erklärt.

Sobald das Kleinod ausgerüstet ist, werden Leichen und Kuriositäten in deiner Nähe automatisch geplündert.

Das bedeutet…

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Du musst nach einem Kampf nicht mehr jeden einzelnen Gegner manuell durchsuchen. Auch kleinere Sammelobjekte landen automatisch in deinem Inventar, sobald du dich in ihrer Nähe befindest.

Gerade wer viel kämpft oder regelmäßig gegnerische Lager ausräumt, merkt den Unterschied schon nach kurzer Zeit.

Eine kleine Komfortfunktion mit großer Wirkung

Auf dem Papier klingt der Magnetstein fast schon unscheinbar.

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Im Spiel selbst entwickelt sich das Kleinod allerdings schnell zu einer Komfortfunktion, auf die man nur noch schwer verzichten möchte.

Ich konnte wirklich spüren wie dieses ständige Absuchen der ganzen „Kampfzone“ von meinen Schultern gefallen war. Weil ich mich ja jetzt auf automatisches Plündern mit dem Kleinod verlassen konnte.

Genau solche Kleinigkeiten sorgen dafür, dass sich Black Flag Resynced deutlich moderner anfühlt als das ursprüngliche Spiel.

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Spart Zeit bei nahezu jedem Kampf

Vor allem später im Abenteuer summieren sich die Kämpfe.

Ob feindliche Soldaten, Piraten oder Entermanöver auf hoher See… überall bleiben Leichen und Beute zurück.

Ohne Magnetstein läuft man häufig noch einmal durch das komplette Schlachtfeld, nur um wirklich nichts liegen zu lassen.

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Mit dem Kleinod entfällt dieser Schritt fast vollständig.

Automatisches Plündern spart zwar pro Kampf vielleicht nur wenige Sekunden… über viele Spielstunden hinweg kommt aber erstaunlich viel Zeit zusammen.

Besonders praktisch beim Erkunden

Nicht nur Kämpfe profitieren davon.

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Auch beim Erkunden kleiner Inseln oder Ruinen sammelt Edward zahlreiche Kuriositäten ein. Statt ständig auf den kleinen Interaktionshinweis achten zu müssen, genügt es häufig schon, in die Nähe der Gegenstände zu laufen.

Gerade wer die Karibik möglichst gründlich erkundet, wird diese Funktion schnell zu schätzen wissen.

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Gibt es Nachteile?

Eigentlich nicht.

Der Magnetstein belegt lediglich einen Platz bei deinen ausgerüsteten Kleinoden. Hier könnte dann die Entscheidung etwas schwer fallen.

Falls du gerade einen anderen Bonus bevorzugst, musst du dich natürlich entscheiden.

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Für meinen Spielstil überwiegt der Komfort allerdings deutlich.

Gerade während längerer Erkundungstouren oder wenn viele Kämpfe hintereinander stattfinden, bleibt der Magnetstein bei mir inzwischen fast dauerhaft ausgerüstet.

Lohnt sich der Preis?

7.000 Reales wirken am Anfang vielleicht abschreckend. Aber hey… im Prinzip kann man einfach kreuz und quer durch Havanna laufen und dabei alles aufsammeln was an Kuriositäten rumliegt, ohne sich umsehen zu müssen.

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Sobald du regelmäßig Handelsschiffe enterst, Schatzkisten plünderst oder Marineaufträge erledigst, hast du das Geld allerdings erstaunlich schnell wieder verdient.

Der Magnetstein gehört deshalb zu den Käufen, die sich langfristig bezahlt machen.

Gerade Plündern zickt gerne mal etwas

Nicht jedes sinnvolle Upgrade muss spektakulär sein. Manchmal reicht es wenn es dir einen lästigen Prozess gänzlich abnimmt.

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Der Magnetstein verändert weder Kämpfe noch macht er Edward stärker. Trotzdem gehört er für mich zu den nützlichsten Kleinoden in Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Wenn nicht sogar das nützlichste von Allen. Zwei weitere besondere folgen in eigenen Guides.

Die automatisches Plündern spart auf Dauer jede Menge Zeit und nimmt eine der kleinen Routinen aus dem Spielalltag heraus. Genau deshalb würde ich den Magnetstein möglichst früh kaufen, sobald dein Gemischtwarenladen auf Great Inagua entsprechend ausgebaut ist.

Manche Verbesserungen merkt man erst, wenn sie plötzlich fehlen… und genau so geht es mir inzwischen mit diesem Kleinod.

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