Zelda: Breath of the Wild auf der Nintendo Switch 2 wird sehr teuer

Obwohl The Legend of Zelda: Breath of the Wild bereits 2017 als Launch-Titel für die ursprüngliche Nintendo Switch veröffentlicht wurde, kostet die neue Switch 2 Edition satte 69,99 Euro. Das Spiel war ein generationsübergreifender Titel für Wii U und Nintendo Switch und wurde von Kritikern hochgelobt, wodurch es schnell zu einem der bestbewerteten Spiele aller Zeiten avancierte. Auch kommerziell war Breath of the Wild ein großer Erfolg für Nintendo.

Während das Unternehmen früher Bestseller zu günstigeren Preisen neu veröffentlichte – wie etwa mit der Player’s Choice-Reihe für den GameCube – verzichtete es in der Switch-Ära weitgehend auf diese Strategie. Ein deutliches Beispiel dafür ist die bevorstehende Neuveröffentlichung von Breath of the Wild für die Switch 2. Zum Start wird das Spiel für 69,99 Euro angeboten – 9,99 Euro mehr als auf der Original-Switch. Tears of the Kingdom hat laut offizieller Website ebenfalls einen hapigen Preis von 79,99 Euro für die Switch 2. Auch die neusten US-Zölle könnten die Preise weiter in die Höhe treiben.

Der Preisaufschlag geht mit einigen Verbesserungen einher:

Optimierte Performance auf der Switch 2

auf der Switch 2 Kompatibilität mit Zelda Notes, einer neuen Funktion in der Nintendo Switch-App, die Errungenschaften und weitere nützliche Features hinzufügt

Beginn einer neuen Preispolitik

Trotz dieser Neuerungen stellt die Switch 2 Edition nicht das vollständige Spielerlebnis dar:

69,99 Euro für die neue Edition

für die neue Edition 20 Euro für den Expansion Pass

für den Expansion Pass 10 Euro für das Upgrade, falls man das Spiel bereits auf der ursprünglichen Switch besitzt

Enttäuschend für einige Fans: Die Switch 2 Edition beinhaltet nicht die nachträglich veröffentlichten DLCs. Breath of the Wild erhielt zwei Erweiterungen über den Expansion Pass: The Master Trials und The Champions‘ Ballad.

The Master Trials brachte unter anderem die Trial of the Sword-Herausforderung , den Master-Modus , den Heldenspur , das Reise-Medaillon und die Korok-Maske .

, den , den , das und die . The Champions‘ Ballad fügte ein neues Dungeon, weitere Items und das Master Cycle Zero, Links eigenes Motorrad, hinzu.

Wer diese Zusatzinhalte erleben möchte, muss weitere 20 Euro investieren. Das bedeutet, dass das komplette Breath of the Wild-Erlebnis auf der Switch 2 insgesamt 90 Euro kostet – für ein Spiel, das zum Release am 5. Juni bereits acht Jahre alt sein wird.

