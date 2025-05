Hogwarts Legacy für Switch 2: Der magische Next-Gen-Aufbruch

Als Warner Bros. Games heute den ersten Gameplay-Trailer für die Switch 2-Version von Hogwarts Legacy veröffentlichte, bestätigte sich, was viele Fans gehofft hatten: Der Zauber wirkt nun in vollem Glanz. Pünktlich zum Start von Nintendos neuer Konsole am 5. Juni 2024 erhält das erfolgreichste Harry-Potter-Spiel aller Zeiten eine technische Rundumerneuerung – und könnte damit zum heimlichen System-Seller für die Switch 2 werden.

Die ursprüngliche Switch-Fassung von Hogwarts Legacy war trotz beeindruckender Portierungsarbeit ein Kompromiss: reduzierte Draw Distance, längere Ladezeiten und vereinfachte Texturen. Die Switch 2-Version, entwickelt von Avalanche Software in Zusammenarbeit mit Port-Spezialisten Krome Studios, adressiert diese Schwächen nun systematisch:

Visuelles Upgrade: Deutlich höhere Auflösung und verbesserte Schatteneffekte Performance-Sprung: Zielgerichtet 60 FPS im Handheld-Modus Next-Gen-Features: Adaptive Triggers der Joy-Con 2 für immersives Zaubergefühl

Besonders innovativ: Die neu implementierte Maus-Steuerung per Joy-Con 2, die präzise Zielerfassung für Zaubersprüche wie Accio oder Expelliarmus ermöglicht.

Ein magisches Paradoxon

Ironischerweise könnte die Switch 2-Version die definitive Fassung werden: Während die PC-Version mit Shader-Compiling-Problemen kämpfte und die PS4/Xbox-One-Versionen technisch limitiert waren, bietet die Switch 2 dank optimierter Architektur möglicherweise das ausgewogenste Erlebnis.

Mit diesem Release demonstriert Warner Bros., wie Next-Gen-Ports auf Switch 2 aussehen könnten: keine bloßen Übertragungen, sondern technisch ambitionierte Neufassungen. Für Potter-Fans, die das Abenteuer bisher mieden, wird dies der ideale Einstieg sein – und ein starkes Argument für Nintendos neue Hardware.