Hogwarts Legacy Fakten

Hogwarts Legacy ist derzeit das meistverkaufte Spiel auf Steam, obwohl das Spiel erst in einem Monat auf den Markt kommt. Seit seiner ersten Enthüllung im Jahr 2020 war die Vorfreude auf das Spiel groß und viele Harry-Potter-Fans zählen die Tage, bis sie das Open-World-Action-RPG selbst spielen können.

Als Hogwarts Legacy zum angekündigt wurde, sollte das Spiel irgendwann im Jahr 2021 erscheinen. Das Erscheinungsdatum wurde jedoch einige Male verschoben und schließlich auf den 10. Februar 2023 gesetzt. Das Veröffentlichungsdatum für PS4 und Xbox One ist am 4. April und die Switch-Version kommt erst am 25. Juli. Diejenigen, die planen, das Spiel auf PC, PS5 oder Xbox Series X zu spielen, können sich immer noch auf den Release am 10. Februar freuen.

Die Vorbestellungsdaten von Hogwarts Legacy beweisen, dass das Spiel bei seiner Veröffentlichung im nächsten Monat ein absolut massives Debüt haben wird. Erst gestern kletterte der Titel auf den zweiten Platz der Steam-Bestsellerliste, aber jetzt hat es den ersten Platz eingenommen. Hogwarts Legacy-Käufe übertreffen sogar Downloads von Free-to-Play-Spielen, was ein ernsthafter Beweis dafür ist, wie groß der Start des Spiels im nächsten Monat sein wird.

Hogwarts Legacy is the #1 Most Wishlisted game on Steam, preorders are ranking in the Top 4 Selling games on Steam 5 weeks before launch, and I’m hearing VERY strong things about console preorders

If quality is good gargantuan launch incoming, easily one of the biggest of 2023 pic.twitter.com/TNM93kPT3Z

— Benji-Sales (@BenjiSales) January 8, 2023