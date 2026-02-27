Hogwarts Legacy 2: Release möglicherweise 2027 zusammen mit Harry Potter Serie auf HBO

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Warner Bros. hat in einem Gespräch mit dem US-Magazin Variety erstmals öffentlich angedeutet, wann Hogwarts Legacy 2 erscheinen könnte. JB Perrette, President of Global Streaming and Games, erklärte: Die echten Früchte werden 2027 und 2028 kommen, wenn wir zu einigen unserer größten Franchises zurückkehren. Hogwarts Legacy ist mit Abstand die stärkste Marke im Warner-Games-Portfolio.

Dass Perrette von Franchises im Plural sprach, lässt ausserdem auf weitere Ankündigungen schliessen, möglicherweise ein neues Batman-Arkham-Spiel oder einen neuen Mortal-Kombat-Teil.

Warum genau 2027?

Der Zeitpunkt ist kein Zufall. Die Harry-Potter-Serie bei HBO soll Anfang 2027 Premiere feiern. Laut mehreren Berichten koordiniert Avalanche Software, das Studio hinter Hogwarts Legacy, Handlungselemente des Sequels bewusst mit den Storylines der neuen Serie. Ziel ist ein sogenannter vereinter Wizarding-World-Moment: Serienpremiere und Spielrelease sollen nah beieinander liegen und einander befeuern. Ein Release zwischen Januar und April 2027 wird als realistischstes Szenario gehandelt. Offiziell bestätigt ist das bislang nicht.

Was über das Spiel selbst bekannt ist

Hogwarts Legacy 2 befindet sich bestätigt in Entwicklung bei Avalanche Software. Stellenanzeigen des Studios deuten klar auf ein Einzelspieler-Action-RPG hin, das dem Konzept des ersten Teils treu bleibt. Bedenken, dass der Nachfolger in Richtung eines Online-Rollenspiels oder Free-to-Play-Modells gehen könnte, haben sich damit weitgehend zerstreut. Das Originalspiel hat sich nach Unternehmensangaben über 40 Millionen Mal verkauft. Warner sieht es als Flaggschiff-Projekt.

Warner stufte 2025 intern als Resetjahr ein. Nach den Flops Suicide Squad: Kill the Justice League und dem Brawler MultiVersus wurden Strukturen bereinigt und Prioritäten neu gesetzt. 2026 gilt als Übergangsphase mit nur kleinen Releases, darunter LEGO Batman und ein mobiles Game of Thrones Spiel. Erst ab 2027 sollen die grossen Titel kommen. Hogwarts Legacy 2 ist dabei der naheliegendste Kandidat.

Ob der Zeitplan hält, hängt auch davon ab, ob die HBO-Serie ihren Starttermin beibehält. Wer bis 2027 warten kann, könnte mit einem der koordiniertesten Franchise-Launches der letzten Jahre belohnt werden.

