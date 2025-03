Gerücht: Kommt ein Online-Multiplayer-Harry-Potter-Spiel?

Harry-Potter-Fans werden die Ohren spitzen. Es gibt ein spannendes Gerücht, das gerade die Runde macht. Avalanche Software, das Entwicklerteam hinter dem Erfolgs-Hit Hogwarts Legacy, könnte an einem Online-Multiplayer-Rollenspiel im Harry-Potter-Universum arbeiten. Aber wie realistisch ist dieses Projekt wirklich?

Hogwarts Legacy hat 2023 mit über 30 Millionen verkauften Exemplaren alle Erwartungen übertroffen und wurde das meistverkaufte Spiel des Jahres 2023. Trotz der fehlenden Erweiterungen ist es auch 2024 noch unter den zehn meistverkauften Spielen. Der Erfolg des Spiels hat die Entwickler offenbar dazu inspiriert, weiter zu expandieren. Aber was genau plant Avalanche Software jetzt?

Auf der Website von Warner Bros. sind abermals neue Stellenausschreibungen aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass Avalanche Software an einem „Online-Multiplayer-RPG“ arbeitet (via X0X_Leak auf „X.com“). Das Besondere daran: Das Spiel könnte im selben Universum wie Hogwarts Legacy spielen, also ohne Harry Potter und Co auskommen.

According to recent job postings, Avalanche Software (Hogwarts Legacy) is currently working on an Online Multiplayer RPG.

For an upcoming playtest, a new survey asks for feedback on whether players prefer menu-based or lobby-based (helldivers 2) lobbies.

Also questioned players… pic.twitter.com/WPXsubPa8e

— X0XLEAK (@X0X_LEAK) March 20, 2025