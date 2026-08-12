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Es wird kommen

Hogwarts Legacy 2: Warner Bros. bestätigt das neue Harry-Potter-Spiel

Hogwarts Legacy 2 ist offiziell bestätigt. Warner Bros. Discovery nennt das neue Spiel erstmals in einem Schreiben an die Aktionäre.

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Artikel von Tim Rantzau +
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Jetzt ist es tatsächlich offiziell: Hogwarts Legacy 2 kommt. Warner Bros. Discovery hat den Nachfolger erstmals selbst in einem Schreiben an die Aktionäre erwähnt. Damit endet zumindest ein Teil der langen Gerüchtephase rund um das nächste große Harry-Potter-Spiel.

Ganz so viele Details, wie sich Fans vermutlich wünschen würden, gibt es allerdings noch nicht. Warner Bros. spricht in seinem aktuellen Geschäftsbericht lediglich von einem zweiten Hogwarts-Legacy-Titel. Einen Namen, Trailer oder Veröffentlichungstermin gibt es weiterhin nicht.

Warner Bros. plant langfristig mit Harry Potter

Interessant ist vor allem der größere Zusammenhang. Warner Bros. Discovery sieht seine Games-Sparte weiterhin als wichtigen Wachstumstreiber und will sich stärker auf einige besonders wertvolle Marken konzentrieren. Hogwarts Legacy (hier geht es zu unserer Game Review) gehört offensichtlich dazu.

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Zauberstäbe in Hogwarts Legacy (c) Warner Bros. Games

Hogwarts Legacy – (C) Warner Bros. Games

Das ist wenig überraschend. Der erste Teil war ein riesiger Erfolg und hat gezeigt, wie groß das Interesse an einem eigenständigen Spiel im Harry-Potter-Universum ist. Statt die Marke nach einem einzigen Spiel wieder ruhen zu lassen, möchte Warner Bros. nun offenbar langfristig darauf aufbauen. Für Fans bedeutet die offizielle Erwähnung deshalb vor allem eines: Der Nachfolger ist nicht nur ein Gerücht.

Wann erscheint Hogwarts Legacy 2?

Genau hier müssen wir uns noch gedulden. Warner Bros. hat bislang keinen konkreten Release-Termin genannt. Auch Gameplay oder Informationen zur Geschichte fehlen weiterhin. Ob wir wieder in die Rolle eines eigenen Schülers schlüpfen oder diesmal einen festgelegten Charakter spielen, ist ebenfalls offen.

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Spannend dürfte außerdem werden, ob die Fortsetzung deutlich stärker mit anderen Harry-Potter-Projekten verbunden wird. Warner Bros. arbeitet gleichzeitig an der neuen Harry-Potter-Serie von HBO, deren erste Staffel in Richtung Ende 2026 startet. Die Serie und das Spiel sind zwar unterschiedliche Projekte, gehören aber beide zu Warners größerem Plan für das Franchise.

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Die große Enthüllung könnte bald folgen

Die offizielle Bestätigung kommt zu einem interessanten Zeitpunkt. Hogwarts Legacy 2 wurde zwar jetzt erstmals ausdrücklich erwähnt, eine richtige Präsentation steht aber noch aus. Damit bleibt die große Frage: Wann zeigt Warner Bros. endlich das Spiel?

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