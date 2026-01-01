Diese 15 PS2-Spiele haben meine Jugend geprägt und Platz 1 ist bis heute unantastbar

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Seite 1 von 4

Für viele Gamer war die PlayStation 2 (PS2) mehr als nur eine Konsole. Sie war ein fester Bestandteil der Kindheit, der Jugend, der ersten echten Gaming-Erfahrungen. Nach der Schule nach Hause kommen, Konsole einschalten, Memory Card einstecken und für Stunden in andere Welten abtauchen. Die PS2 lief in Kinderzimmern, Wohnzimmern, WG-Küchen und Kellern. Sie war immer da.

Mit über 157 Millionen verkauften Einheiten (die später auf 160 Millionen seitens Sony korrigiert wurden) wurde sie zur meistverkauften Heimkonsole aller Zeiten. Aber ihr wahrer Erfolg lässt sich nicht in Zahlen messen. Er steckt in Erinnerungen: im ersten gewonnenen Rennen bei Gran Turismo, in endlosen Nächten mit GTA, in emotionalen Momenten mit Final Fantasy oder im Wettkampf mit Freunden auf der Couch. Die PS2 hat Generationen geprägt, nicht nur als Hardware, sondern als Erlebnis.

Wenn wir heute über die PlayStation 2 sprechen, reden wir nicht nur über Nostalgie. Wir reden über Spiele, die Maßstäbe gesetzt haben, über Serien, die hier ihren Durchbruch feierten, und über Titel, die das Medium Videospiel nachhaltig verändert haben. Viele dieser Games werden bis heute gespielt, neu-veröffentlicht (als Remaster oder Remastered) oder zitiert, weil sie damals einfach etwas Besonderes waren. Unten findest du meine 15 PS2-Spiele aller Zeiten, abwärts gerankt. Wir beginnen mit den „kleineren“ Giganten dieser Ära und arbeiten uns Schritt für Schritt zu dem Spiel vor, das für viele sinnbildlich für die PS2-Generation steht.

Die ersten 5 Spiele meiner PS2-Ära wurden nicht nur millionenfach verkauft, sondern prägten auch viele Genres (bis heute).

Kingdom Hearts II

Plattform(en): PlayStation 2

Entwickler: Square Enix

Genre: Action-Rollenspiel

Release: 22. Dezember 2005

Kingdom Hearts II ist für viele Fans der Moment, in dem die Reihe endgültig „abgehoben“ ist. Das Kampfsystem wurde schneller, die Welten größer, die Emotionen intensiver. Und ja: Das Crossover aus Disney und Final-Fantasy-DNA wirkt bis heute absurd, aber genau das macht den Reiz aus. Für viele war KH2 das Spiel, das die PS2-Ära emotional geprägt hat.

Tekken 5

Plattform(en): PlayStation 2

Entwickler: Namco

Genre: Fighting Game

Release: 31. März 2005

Tekken 5 steht für das, was PS2-Fighting-Games so stark gemacht hat: direkte Steuerung, klare Trefferwirkung, massig Charaktere und dieses „Nur noch eine Runde“-Gefühl. Für viele war das der Teil, der Tekken spielerisch auf den Punkt gebracht hat. In Wohnzimmern lief Tekken 5 gefühlt überall und das erklärt auch, warum es sich so stark verkaufen konnte.

Medal of Honor: Frontline

Plattform(en): PlayStation 2

Entwickler: EA Los Angeles

Genre: Ego-Shooter

Release: 29. Mai 2002

Frontline war für viele der Shooter, der Konsolen-Singleplayer „Kino-tauglich“ gemacht hat. Der Einstieg mit der Landung am Strand hat sich eingebrannt – auch, weil das Spiel damals visuell und akustisch so dicht wirkte. In einer Zeit, in der Call of Duty noch nicht die Dominanz hatte wie später, war Medal of Honor ein Name, der Gewicht hatte. Auf der PS2 war Frontline einer der ganz großen Publikumslieblinge.

God of War

Plattform(en): PlayStation 2

Entwickler: Santa Monica Studio

Genre: Action-Adventure

Release: 22. März 2005

God of War war pure Wucht: brachiale Kämpfe, riesige Bossgegner, Mythologie mit Hollywood-Inszenierung. Kratos wurde über Nacht zur PlayStation-Ikone und das nicht nur wegen seiner Gewalt, sondern weil sich das Spiel so „groß“ anfühlte. Wer damals eine PS2 hatte, kam an diesem Titel kaum vorbei. Es war der Start einer Marke, die bis heute ein Schwergewicht ist.

Need for Speed: Underground 2

Plattform(en): PlayStation 2

Entwickler: EA Black Box

Genre: Rennspiel

Release: 9. November 2004

Underground 2 war das Gefühl von Freiheit: offene Stadt, ewiges Tuning, Neon-Nächte und Musik, die man sofort wieder im Kopf hat. Für viele war das nicht nur ein Rennspiel, sondern ein Lifestyle-Game der frühen 2000er. Wer damals eine PS2 hatte, kann sich wahrscheinlich noch erinnern, wie viel Zeit man allein in der Garage verbracht hat.

